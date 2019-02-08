Galatasaray'a rekor para! Anlaşma...
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Sarı kırmızılılar son gerçekleştirdikleri transfer anlaşmasıyla adeta para bastı. Toplam kazanç bazında gelirlerini uçuran Aslan'da toplam rakam ve transfere dair ayrıntılar şöyle:
Yıldız isim için gelen teklifi değerlendiren sarı kırmızılı yönetim, teklife olumlu yanıt verdi ve bir sezonda en fazla transfer geliri sağlayacağı yılı geride bırakmış olacak. İşte detaylar...
Galatasaray'da sezon başında Bafetimbi Gomis, 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e gitmişti. Garry Rodrigues ise 9 milyon euro bedelle devre arası transfer döneminde Al-Ittihad takımının yolunu tuttu.
Ozan Kabak, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında verildi.
Maicon Roque ise son gönderilen isimdi. Brezilyalı stoper Al-Nasr Riyad kulübüne
1.5 yıllığına 1.7 milyon euro karşılığında kiralanmıştı.
Bu transferlerden 27.7 milyon euro gelir elde gelen Galatasaray'da son ayrılık da büyük oradan da kesinleşti.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad, Younes Belhanda için Galatasaray'a 9 milyon euroluk transfer teklifi yaptı.
TRANSFERDEN KASAYA 36.7 MİLYON EURO
Teklifi kabul eden Galatasaray, Faslı oyuncuyu sezon sonu bırakacak ve sezon sonu gelecek bu parayla birlikte Galatasaray'ın transferden toplam kazandığı ücret, 36.7 milyon euro olacak.
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