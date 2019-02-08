Galatasaray'a rekor para! Anlaşma...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'a rekor para! Anlaşma...
GeriFutbol Galatasaray'a rekor para! Anlaşma...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Fotomaç
08.02.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Galatasaray'a rekor para! Anlaşma...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'a rekor para! Anlaşma...

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Sarı kırmızılılar son gerçekleştirdikleri transfer anlaşmasıyla adeta para bastı. Toplam kazanç bazında gelirlerini uçuran Aslan'da toplam rakam ve transfere dair ayrıntılar şöyle:

Yıldız isim için gelen teklifi değerlendiren sarı kırmızılı yönetim, teklife olumlu yanıt verdi ve bir sezonda en fazla transfer geliri sağlayacağı yılı geride bırakmış olacak. İşte detaylar...

Galatasaray'da sezon başında Bafetimbi Gomis, 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e gitmişti. Garry Rodrigues ise 9 milyon euro bedelle devre arası transfer döneminde Al-Ittihad takımının yolunu tuttu.

Ozan Kabak, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında verildi.

Maicon Roque ise son gönderilen isimdi. Brezilyalı stoper Al-Nasr Riyad kulübüne

1.5 yıllığına 1.7 milyon euro karşılığında kiralanmıştı.

Bu transferlerden 27.7 milyon euro gelir elde gelen Galatasaray'da son ayrılık da büyük oradan da kesinleşti.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad, Younes Belhanda için Galatasaray'a 9 milyon euroluk transfer teklifi yaptı.

Alan Carvalho resmen imzayı attı
Alan Carvalho resmen imzayı attı

TRANSFERDEN KASAYA 36.7 MİLYON EURO
Teklifi kabul eden Galatasaray, Faslı oyuncuyu sezon sonu bırakacak ve sezon sonu gelecek bu parayla birlikte Galatasaray'ın transferden toplam kazandığı ücret, 36.7 milyon euro olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Chelsea’den rekor! Moses ve 41 futbolcu...

Esra Yılmaz: “Fenerbahçe’de en iyisi olmak zorundasın”

Galatasaray'a rekor para! Anlaşma...

Kayserispor Fenerbahçe'ye hazır