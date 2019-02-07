Alan Carvalho resmen imzayı attı
Galatasaray'ın devre arası transferinde kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho'nun yeni takımı belli oldu.
Alan Carvalho, Guangzhou Evergrande’den ayrılarak bir başka Çin kulübü Tianjin Tianhai’ye transfer oldu.
Devre arası transferinde takıma katılması beklenen, hatta transferi bitirmek için Abdurrapim Albayrak'ın Dubai'ye gittiği Brezilyalı futbolcuyla istediği yüksek imza parası nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.
Sarı kırmızılar bu transferin yatmasının ardından Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'yi bonservisi ile Kostas Mitroglou'nu ise kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
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