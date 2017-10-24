Galatasaray'a karşı tam not aldı! Eljif Elmas...

U21 takımıyla maçlara çıkacağı açıklanan Makedon futbolcu, ilk kez Galatasaray ile oynanan mücadelede forma giydi.
Sarı- Lacivertliler derbiyi 2-1 kazanırken, Eljif Elmas 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe U21 Takımı’nın teknik patronu Şenol Çorlu, Elmas’la ilgili olarak, “Kalitesini kısa sürede belli etti. İyi bir kumaşı var. Ancak henüz tam anlamıyla fiziksel olarak hazır değil. 3-4 hafta içerisinde bu açığını kapatarak A takım seviyesine çıkacağına inanıyorum. Kazandığımız Galatasaray maçında önemli katkı sağladı” ifadelerini kullandı.
Çorlu, sezonun ilk yarısında U21 takımıyla maçlara çıkacak olan Eljif’in kalan haftalarda düzenli olarak şans bulacağını söyledi. (Fanatik)