Galatasaray'a bir kötü haber daha!
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'a, Mitroglou'nun ardından bir kötü haber de Diagne'den geldi.
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Diagne, ülkesinin Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.
Senegal ile Mali arasında oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan golcü oyuncu, müsabakanın 59. dakikasında sakatlık yaşadı.
Oyuna devam edemeyen Diagne, sedyeyle sahayı terk etti. Senegal'de Diagne'nin yerine Moussa Konate oyuna girdi.
Yıldız ismin sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Galatasaray'ın Yunan futbolcusu Konstantinos Mitroglou da ülkesinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Liechtenstein ile oynadığı milli maçta sakatlanmıştı.
Ligin 27. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da, tecrübeli Teknik Direktör Fatih Terim'in sahaya süreceği 11 şimdiden merak konusu oldu.
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