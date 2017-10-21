Galatasaray yönetimi, o taraftarı derbiye davet etti

Yaşanan olayın ardından Galatasaray Yönetim Kurulu, Muğla Galatasaraylılar Derneği Başkanı Erol Kapiz’i arayarak Galatasaray taraftarı Hakan Karaoğlu ile irtibata geçmesini ve hafta sonu oynanacak Galatarasay-Fenerbahçe derbisi için maça getirmesini iletti. Muğla Galatasaraylılar Derneği Başkanı Erol Kapiz, Hakan Karaoğlu’nun babası ile irtibata geçerek Konya’da okuyan Hakan’ı Muğla’ya davet ettiler. Babası Ersun Karaoğlu ile Muğla Galatasaraylılar Derneği’ne gelen Hakan Karaoğlu, Konyaspor-Galatarasay maçı öncesi yaşananları İHA’ya anlattı. Karaoğlu, “Stadın yanında yürüyordum. Galatasaray Store’den aldığım ve futbolculara imzalattığım lisanslı bir swit vardı. Bir anda karşıma çıktılar. Elimdeki poşeti zorla istediler. Vermek istemeyince de gözleri dönmüş gibi alkollülerdi. Kaçamadım darp ettiler” dedi.

Karaoğlu: "Keşke bu olaylar olmasaydı"

Olayın ardından Türkiye’nin her kesiminden olumlu tepkiler aldığını belirten Karoğlu, “Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığım insanlardan çok iyi mesajlar alıyorum” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Galatasaray yönetiminin davetlisi olarak gideceğini de açıklayan Karaoğlu, “Fanatik bir Galatasaraylı olarak ve futbolsever olarak böyle bir maçı statta izlemek çok büyük bir heyecan veriyor bana açıkçası. Ama keşke bu olaylar olmasaydı da o maçı ben statta izlemeseydim diyorum içimden” şeklinde konuştu.

Kapiz: "Yönetimimiz bu konuda çok hassas"

Cumartesi günü akşam Hakan Karaoğlu ile birlikte Milas-Bodrum Havalimanından uçakla İstanbul’a gideceklerini açıklayan Muğla Galatasaraylılar Derneği Başkanı Erol Kapiz, “Geçen hafta talihsiz bir olay yaşadı kardeşimiz. Öncelikle kendisine geçmiş olsun diyorum. Statlarda ve dışarıda görmek istemediğimiz bir olay. Bunu sadece Konyalılara, Konyaspor taraftarlarına maletmek yanlış olur. Konya halkı çok misafirperverdir, spora çok duyarlıdır. Maalesef toplumumuzun her kesiminde böyle yanlış insanlar olabiliyor. Bu olay olduktan sonra arkadaşımızın Muğlalı olduğunu duyduk. Biz de kayıtsız kalmayalım dedik. Kardeşimizi Konya’dan getirdik, yarın da İstanbul’a maça götüreceğiz. Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz zaten kendisini davet ettiler. Yönetimimiz bu konuda çok hassas. Renklerimize karşı yapılan saldırıyı ve bu talihsiz olayı kayıtsız kalmadılar” dedi.