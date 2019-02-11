Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmenliği'ne Pınar Argun getirildi
Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine Pınar Argun getirildi
Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın basın danışmanlığı görevini yürüten Argun, artık kulüp televizyonunda yönetici olarak görev yapacak.
Pınar Argun, yayıncı kuruluş olan Bein Sports eski adı ile Lig TV'de yönetici, muhabir olarak 17 yıl görev yapmıştı.
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