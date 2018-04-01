Galatasaray-Trabzonspor maçında tartışılan 'kupa' mesajı
Galatasaray - Trabzonspor maçında skorboardda yazan yazı Trabzonspor'da olduğu kadar Galatasaray'da da tepki yarattı. Sarı-kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak, "Bu yazıyı yazanın işine son vereceğiz" dedi. Gece saatlerinde Twitter'dan yeni bir açıklama yapan Albayrak, "Yaptığımız araştırma sonucunda, herhangi bir kasıt içermeksizin sadece Galatasaray Stadyum Müzesi'nin tanıtımı olduğu anlaşılan, Trabzonsor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmayan; fakat yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebilecek bu tanıtım, yönetimimizin de bilgisi dahilinde derhal yayından kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı
Maç sonu skorborda, “Şampiyonların kupası müzesinde olur” görseli konulması tartışmalara yol açtı. Mesajın lig öncesi şampiyonluklarını isteyen F.Bahçe’ye mi, 2011 yılı için kupa isteyen Trabzon’a mı olduğu konuşulurken, Abdurrahim Albayrak önce sorumlunun işine son verileceğini söyledi. Albayrak daha sonra Twitter’dan kimsenin işine son verilmeyeceğini açıkladı.
SOYER, KAFALARI KARIŞTIRDI
Trabzonspor, “Mesajın kime gönderildiği konusunda açıklama bekliyoruz” dedi. Ardından Galatasaray’dan, “Hiçbir rakibimiz hedef alınmamıştır” açıklaması yapıldı. Galatasaray yöneticisi Cenk Soyer’in, “Ekstra yıldız isteyen Şekip Mosturoğlu’na esprili bir cevap benim bilgim dahilinde verildi” sözleri ise kafaları karıştırdı.
ALBAYRAK: YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMA SONUCUNDA...
İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamasının tam metni:
"Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorboard aracılığıyla yapılan yayın hakkında gelen tepkiler üzerine bana iletilen bilgiler eşliğinde sıcağı sıcağına bir açıklama yaparak gerekli araştırmanın yapılacağını ve sorumlusunun bulunarak cezalandırılacağını açıkladım. Ancak yaptığımız araştırma sonucunda, herhangi bir kasıt içermeksizin sadece Galatasaray Stadyum Müzesi'nin tanıtımı olduğu anlaşılan, Trabzonsor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmayan; fakat yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebilecek bu tanıtım, yönetimimizin de bilgisi dahilinde derhal yayından kaldırılmıştır. Hayatının her anında emeğe ve alın terine değer verip saygı duyan biri olarak herhangi bir çalışanımızın işine son vermemizi gerektirecek bir durum olmaması en çok beni sevindirmiştir.
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