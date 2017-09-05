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Galatasaray topa sahip olma çalışması yaptı

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Hürriyet Haber
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Sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, akşam teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana topla ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın daha sonraki bölümünde takım hâlinde topa sahip olma çalışması üzerinde durdu. Son bölümde ise yarı sahada 7'ye 7 çift kale maç gerçekleştirildi.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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