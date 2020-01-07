Galatasaray son dakika transfer haberleri | İşlem tamam, bir imza daha

Galatasaray'da transferde son dakika: Galatasaray’ın gönlünde ve hedefindeki isim belli oldu: Yıldırım Mert Çetin...

Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı kırmızılılar, sezon başında Gençlerbirliği’nden AS Roma’ya transfer olan 23 yaşındaki stoper için harekete geçti. Galatasaray'ın Mert’i tercih etmesinin iki temel nedeni bulunuyor.



1. Onyekuru ve Saracchi hamleleri sonrasında yabancı kontenjanının dolması, 2. Christian Luyindama’nın sezon sonu dönecek olması nedeniyle sezon sonu için yabancı kontenjanının daha fazla şişmemesi.





ŞİMDİLİK ONAY YOK

Bu nedenden dolayı G.Saray’ın yaklaşık 3 haftadır Mert’in transferi için çalışmalar yürüttüğü ve AS Roma Kulübü ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Ancak İtalyan ekibi, Mert’in 6 aylığına kiralama formülü ile Galatasaray’a gelmesine olumlu yanıt vermedi.

Teknik Direktör Paulo Fonseca, Mert’in stoper bölgesinde hamle oyuncusu olarak kullandığını ve şans verdiğini belirtip bu teklife şimdilik onay vermedi.





Galatasaray’ın sağ kanada transfer etmek istediği Jesse Sekidika hakkındaki detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sarı- Kırmızılılar’ın, Nijeryalı oyuncuyu kontenjan nedeniyle gelecek sezon kadrosuna katmayı düşündüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini Eskişehirspor’dan aldıktan sonra TFF listesine dahil edecek. Yabancı kontenjanında da, takımdan gönderilmesi düşünülen isimlerin ayrılmasıyla birlikte yer açılacak.