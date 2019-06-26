Galatasaray son dakika transfer haberi! Trezeguet...
Galatasaray Mısırlı futbolcu için gemileri yaktı. Kasımpaşa ile sarı kırmızılıların yürüttüğü görüşmeler sonrasında yeni bir sonuç daha ortaya çıktı...
Galatasaray geçen sezondan beri büyük uğraş verdiği Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet'i bu kez renklerine katmak istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim Kasımpaşa ile yaptığı 2. tur görüşmelerinde önce 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli isteğiyle karşılaştı. Ancak yapılan görüşmeler sonrasında bu rakam 7 milyon Euro'ya kadar indi. Ancak Galatasaray'ın bu rakamı da çok bulduğu gelen bilgiler arasında.
TEKLİF SUNDULAR
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Trezeguet için 5 milyon Euro ile birlikte bu futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay teklif ettiği öne sürüldü. Kasımpaşa'nın bu öneriyi değerlendireceği gelen bilgiler arasında.
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Mısırlı futbolcu Trezeguet'in Galatasaray'da oynamayı çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.
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