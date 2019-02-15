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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
15.02.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Galatasaray nasıl tur atlar?

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Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-1 yenildi.

Sarı kırmızılı takımın tek golü 54'üncü dakikada Luyindama'dan geldi. Portekiz ekibinin gollerini ise 27'de penaltıdan Salvio ve 64'te Seferovic kaydetti.

Rövanş maçı öncesi avantajı rakibine kaptıran Galatasaray'ın Portekiz'de galibiyet almaktan başka çaresi yok. Galatasaray 2-0 ile 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetlerle son 16’ya kalacak. Beraberlik ve mağlubiyette Sarı-Kırmızılılar elenecek. Cim Bom 2-1 kazanırsa mücadele uzatmaya gidecek.

Rövanş 21 Şubat'ta

Kendi evinde kritik bir yenilgi alan Galatasaray’ın rövanşta da işi hayli zor olacak. Sarı-Kırmızılı ekibin orta sahadaki en önemli oyuncularından Fernando, dün akşam gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fernando, hafta sonundaki Trabzonspor karşılaşmasında da sarı kart cezası sebebiyle forma giyememiş ve yerine Donk görev yapmıştı. Sarı Kırmızılıların Avrupa'ya tamam ya da devam maçı 21 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Maç 2 gün sürecek

2-1'lik Galatasaray galibiyeti durumundaysa karşılaşmada uzatma bölümlerine geçilecek. Uzatma bölümlerinde gol olmazsa ise üst tura çıkanı penaltı atışları belirleyecek. Aslan zorlu deplasmanda saat farkının dezavantajını yaşayacak. Çünkü Cim Bom, Türkiye Saati ile saat 23.00’te sahaya çıkacak. Maçın son düdüğü ise yaklaşık olarak 22 Şubat saat 01.00’de çalacak.

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