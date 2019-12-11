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Futbol
11.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray mucize peşinde

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Galatasaray mucize peşinde

Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi daha önce kesinleşen temsilcimiz bu akşam Avrupa Ligi ihtimali için sahaya çıkacak. Aslan’ın bunun için PSG’yi devirmesi, Brugge’ün de puan kaybetmesi gerekli.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda son maçında bugün PSG’ye konuk olacak. Aslan, Avrupa Ligi’ne gidebilmek için PSG’yi yenmesi, Brugge’ün de Real Madrid’e puan kaybetmesi gerek.

Devler Ligi’nde bu sezon en az gol atan takım durumundaki sarı kırmızılılarda Süper Lig karşılaşmalarında forma giyen futbolcular Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir UEFA’ya bildirilen listede yer almadıkları için bugün oynayamayacaklar.

Galatasaray mucize peşinde

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