Galatasaray, iki transferi birden KAP'a bildirdi
Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini KAP'a bildirdi.
Sarı kırmızılıların Şener için KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücret
2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti
Jimmy Durmaz'la 3 yıllık sözleşme!
Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı külüp KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti. 2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti."
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