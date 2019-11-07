Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 'hayasız hareket' gözaltısı
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbide uygunsuz hareketlerde bulunduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.
İstanbul Türk Telekom Stadı’nda Eylül ayında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından, misafir takım tribününe ‘hayasız hareket’ yaptığı belirlenen Tuncay E. 6222 Sayılı Kanuna Muhalefet-Hayasızca Hareketler’ maddesi uyarınca gözaltına alındı.
Tuncay E, sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Türk Telekom Stadı’nda 28 Eylül 2019 günü, Galatasaray ve Fenerbahçe maçı oynandı. Maç 0-0 berabere biterken, maçın ardından Galatasaray güney tribününde bulunan bir taraftarın, Fenerbahçe taraftarlarına yönelik hayasız harekette bulunduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden yapılan tespitin ardından Spor Şube Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Adının Tuncay E. olduğu belirlenen taraftar ekipler tarafından dün gözaltına alındı. Tuncay E., “6222 Sayılı Kanuna Muhalefet-Hayasızca Hareketler” maddesi uyarınca sorgulandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Tuncay E., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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