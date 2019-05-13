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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.05.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Galatasaray Doktoru Yener İnce açıkladı: "Emre Akbaba..."

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Galatasaray Doktoru Yener İnce açıkladı: "Emre Akbaba..."

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, kaval kemiği kırılan Emre Akbaba'nın ameliyatının iyi geçtiğini ve yeniden sahalara dönmesinin zaman alacağını söyledi.

 İnce, Spor Toto Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın durumuyla ilgili GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Emre'nin sezonun ilk yarısında da 4,5 ay süren bir sakatlık yaşadığını hatırlatan İnce, "Yaşadığımız sakatlıktan sonra gayet güzel bir rehabilitasyonla, son derece iyi bir şekilde başlamıştık. Gayet de mutluyduk ama böyle bir ikinci şanssızlık yaşandı. Darbeye bağlı kaval kemiğinde bir kırık oluştu. Ameliyatı son derece başarılı geçti. Şu anda dinleniyor. Gayet iyi durumda." diye konuştu.

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Kahreden haber Emre Akbabanın dönüş tarihi...
Kahreden haber! Emre Akbaba'nın dönüş tarihi...

Yener İnce, basında dönüş süresiyle ilgili bilgi kirliliği olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu süreci de atlatacağız. Bu tip bir kırık için süre vermek çok zor. Yapısı itibariyle zor bir kırık. Çok başarılı ve güzel bir ameliyat geçirdi. Şu ana kadar bütün tedavilerimiz yolunda gitti, bundan sonra da inşallah gidecek. Böyle bir kırığın önce kaynamasını beklememiz lazım. Sonrasında da rehabilitasyon ve oyuncunun performans vereceği çalışma yapmak gerekiyor. Zaman alacak bir süreç. Bu süreci kısaltmak için elimizden geleni yapacağız. Kırığın kaynaması ve Emre'nin yeniden aramıza dönmesi biraz zaman alacak. Aylarla ölçmek lazım."

Teknik direktör Fatih Terim'in Emre Akbaba'ya moral verdiğini anlatan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı yerlerde 'Futbol hayatı bitti' veya 'İki yıl sürecek' gibi ifadeler duyuyorum. Bu kadar vahim durumda değiliz. 4-6 ay gibi sürede sahaya dönecek gibi bir iddiayı da dillendirmemek lazım çünkü öyle bir kırık değil. Mümkün olan en kısa sürede dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Hocamız da Emre'ye çok büyük moral verdi. Dünyada bu kırıkla en erken oynama süresi neyse o sürede Emre'yi hazırlayacağız. Kendisi de çok istekli ve kuvvetli, çok moralli. İlk andan itibaren her şeyiyle nasıl tekrar döneceğinin hesabını yapmaya başladı. Hep birlikte bu badireyi de atlatıp Emre'yi tekrar aramızda göreceğiz."

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