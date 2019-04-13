Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı belirtildi.
Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılar, tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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