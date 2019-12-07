Mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takımın, ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor.

Lig ve kupa dahil olmak üzere 13 maçın 11 tanesine iç sahada çıkacak olan Galatasarayda İstanbul serüveni mağlubiyetle başladı.

Süper Ligde lider Demir Grup Sivassporun 7 puan gerisinde 8inci sırada yer alan Galatasarayın Ziraat Türkiye Kupası macerası da kötü başladı. Kendi sahasında TFF 2nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspora 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip bu maçla birlikte İstanbul serisineÿmağlubiyetle giriş yaptı.

Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray Alanyaspor maçı bugün Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

13 MAÇIN 11 TANESİ İÇERİDE

Dün oynadığı Tuzlaspor karşılaşması ile birlikte İstanbul karşılaşmalarına başlayan Galatasaray, bu fikstür avantajını iyi değerlendirerek kupada moral bulmak istiyordu. Sarı-kırmızılı ekibin bu beklentisi kötü sonuçlandı. 17 Aralıkta oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde işini zora sokan Galatasaray, ligde de devre arasına girene kadar kalan dört maçından üç tanesini evinde oynayacak. Bu hafta sonu Aytemiz Alanyasporu, 14 Aralıkta da Ankaragücünü konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip, 16'ncı haftada Göztepe deplasmanına çıktıktan sonra ilk bu akşamın son maçında kendi sahasında Antalyasporu ağırlayacak.

5 DEPLASMANDAN 3 TANESİ İSTANBUL'DA

Galatasaray, 24üncü haftada iç sahada oynayacağı Gençlerbirliği maçına kadar olan süreçte kupa da dahil olmak üzere 5 deplasmana çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu deplasman maçlarından 3 tanesinde İstanbuldaki takımlara konuk olacak. Ligde 21'inci haftada Kasımpaşaya konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, 23üncü haftada ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköyde karşı karşıya gelecek. Bununla birlikte Galatasaray, 2-0 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupasının rövanşında Tuzlaspor ile 17 Aralıkta tur için mücadele edecek.

Beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor



Galatasaray'da 5 futbolcu, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte aşil tendonundaki ağrıdan dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Florin Andone, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, bu akşamki müsabakada görev yapamayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkarılmayan Emre Akbaba da karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları geçen Şener Özbayraklı ve Mario Lemina, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alabilecek.



İki futbolcu kart ceza sınırında



Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, bu akşamki müsabakada kart görmeleri durumunda 15. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.



Son 4 resmi maçı kazanamadı



Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galibiyet alamadı. Son galibiyetini 9 Kasım'da Süper Lig'de Gaziantep FK'ye karşı elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu süreçte Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, ligde Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.



Gol yollarında sıkıntı yaşıyor



Sakatlıkları nedeniyle santrforları Radamel Falcao ve Florin Andone'den yararlanamayan Galatasaray, gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor. Süper Lig'de 13 müsabakada 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol atan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta ise gol sevinci yaşayamadı. Bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 16 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekibin gol ortalaması 0,8 oldu.

İstatistikler

Alanyaspor ile oynadığı altı Süper Lig maçının tamamında gol bulan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakibine mağlup olmadı. Galatasaray deplasmanında çıktığı üç Süper Lig maçını da kaybeden Alanyaspor, bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 13 gol gördü. Galatasaray ayrıca Alanyaspor'a Süper Lig tarihinde en fazla gol atan takım konumunda.

Evinde oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Galatasaray, Mayıs 2017'den bu yana üst üste iç saha yenilgisi almıyor. Deplasmanda dört maçtır kazanamayan Alanyaspor, sezonun ilk iki dış saha karşılaşmasında puan kaybetmemişti. Süper Lig'de şu ana kadar Galatasaray'dan daha az net gol pozisyonuna giren tek takım Ankaragücü.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Alanyaspor. Galatasaray ise bu sezon şimdiden 2018/19'un tamamında yediği kafa golü sayısını geçmiş durumda. Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı iç saha gollerinin yarısı Ryan Babel'den geldi. Hollandalı oyuncu bu golleri rakip kaleye gönderdiği altı isabetli şutta buldu.

Süper Lig'de çıktığı son 16 maçta ikinci golünü Trabzonspor'a atan Yuto Nagatomo, daha önce forma giydiği toplam 90 lig karşılaşmasında fileleri havalandıramamıştı. Alanyaspor forması giyen Djalma Campos, Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick'ini geçen hafta Ankaragücü karşılaşmasında yaptı. Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, Galatasaray deplasmanında çıktığı iki Süper Lig maçını da gol atamadan kaybetti.

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