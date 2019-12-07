Galatasaray - Alanyaspor: 1-0

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Lemina, Ömer (Dk. 74 Jimmy Durmaz), Belhanda, Adem (Dk. 78 Radamel Falcao)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun (Dk. 62 Salih Uçan), Siopis (Dk. 88 Musa Çağıran) Fernandes (Dk. 73 Onur Bulut), Bakasetas, Efecan, Bammou

GOLLER: Dk. 20 (P) Belhanda (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Seri, Jimmy Durmaz (Galatasaray) - Siopis, Welinton, Onur Bulut, Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

28 BİN SEYİRCİ

Galatasaray-Alanyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu’nda 28 bin 711 biletli seyirci takip etti. Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaşırken, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İstanbul’da soğuk havaya rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu’ndaki mücadeleyi 28 bin 711 biletli seyirci izledi. Alanyaspor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

FALCAO 68 GÜN SONRA KADRODA

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından 68 gün sonra 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Galatasaray’ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma kazandırdığı fakat sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen Radamel Falcao, Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Falcao en sonra 1 Ekim’de Türk Telekom Stadyumu’nda Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. Kolombiyalı yıldız isim bu müsabakadan sonra aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı ve tedavi sürecine girdi.

Falcao toplam 68 gün sonra Alanyaspor maçının kadrosuna yer aldı.Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao sakatlığının ardından Alanyaspor maçının 78. dakikada Adem Büyük’ün yerine oyun dahil oldu.Galatasaray’da sakatlığını atlatan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao formasına Alanyaspor maçında kavuştu. Son olarak 1 Ekim’de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint Germain maçında forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı.

Alanyaspor maçına yedek başlayan Falcao, 78. dakikada Adem Büyük’ün yerine oyuna dahil oldu. Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan yıldız futbolcuya sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla destek oldu.

Mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takımın, ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor.

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda ve Adem 11’i ile çıktı. Aytemiz Alanyaspor’da Erol Bulut ise zorlu maçta; Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Efecan ve Bammou 11’ine şans verdi.

TERİM’DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11’de geçen hafta oynanan Trabzonspor maçı kadrosundan tek değişikliğe gitti. Terim, Trabzonspor karşısında ilk 11’de görev verdiği Sofiane Feghouli’yi sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna almadı ve Cezayirli oyuncunun yerine Jean Michael Seri’yi sahaya sürdü.

ŞENER GERİ DÖNDÜ, BABEL VE FEGHOULI YOK

Galatasaray’da Ryan Babel ve Sofiane Feghouli sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, yaklaşık 35 gündür sahalardan uzak kalan Şener Özbayraklı sakatlığını atlatarak Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yerini aldı.

TARAFTARLARIN İLGİSİ AZ

Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor’u konuk ettiği mücadelede sarı kırmızılı taraftarlar maça beklenen ilgiyi göstermedi. Türk Telekom Stadyumu’nun koltuklarında yer yer boşluklar göze çarptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Nagatomo sol kanattan son çizgiye inerek ortaladı, savunmadan seken topa Mariano vurdu ancak defansa çarpan top kornere çıktı.

5. dakikada Mariano’nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği topu Adem Büyük kafayla filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu bildirilince gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Seri’nin ceza sahasına gönderdiği topta Mariano bekletmeden içeriye ortaladı. Bu pozisyonda top N’Sakala’nın eline çarpınca Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, yaptığı plase vuruşla Galatasaray’ı öne geçiren isim oldu. 1-0

40. dakikada Nagatomo’nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Ömer Bayram, penaltı noktasına çevirdi. Kale sahası önünde Lemina’nın çektiği şutta Marafona gole izin vermezken, top kornere gitti.

41. dakikada Ömer Bayram’ın kullandığı korner atışında savunmadan seken topu ceza sahası dışında alan Belhanda çok sert vurdu, kaleci Marafona topu kornere gönderdi.

45+2. dakikada Junior Fernandes'in ara pasında topla buluşan Efecan ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

57’nci dakikada sarı kırmızılılarda Seri’nin uzaktan yaptığı vuruş kalenin yanından auta çıktı.

61’inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından Efecan’ın yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı gitti.

63’üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topa buluşan Bakasetas’ın yaptığı vuruşta Muslera topu çeldi. Uruguaylı file bekçisinden seken topta meşin yuvarlak ile buluşan Fernandes’in yaptığı vuruş dışarı gitti.

71’nci dakikada konuk takım gole yaklaştı. Welinton’un sağ kanattan yaptığı ortada Caulker’in yaptığı kafa vuruşunu Muslera topu kornere çeldi.

72’nci dakikada Aytemiz Alanyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda Caulker’in yaptığı kafa vuruşunu kornere tokatladı.

73’üncü dakikada üst üstte kullanılan kornerler ile birlikte konuk takım gole yaklaştı. Kullanılan kornerde topla buluşan ve kafa vuruşunu yapan Caulker’in vuruşunda yine Muslera topu kornere çeldi.

80’inci dakikada konuk takım çok tehlikeli geldi. N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortada uzak köşede topla buluşan Bammou'nun vuruşunu Uruguaylı kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma 1-0 Galatasaray’ın galibiyeti ile tamamlandı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!