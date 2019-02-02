Galatasaray, 5 eksikle Alanya deplasmanında! Yeni transferler...
Zirve takipçisi Galatasaray, Sergen Yalçın'la ligde yenilmesi zor bir hüviyete bürünen Alanyaspor ile karşılaşacak. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Orta sahanın etkili isimleri Isaac Sackey ve Lucas Villafanez'in durumları maç saati netleşecek.
- Sergen Yalçın'la ligde yenilmesi zor bir hüviyete bürünen Alanyaspor, son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. (3 beraberlik - 2 galibiyet)
- Yeni transfer Diagne kırmızı kart cezalısı, Emre Akbaba sakat, Nagatomo ise Japonya ile Asya Kupası'ndaydı... (Japonya finalde Katar'a kaybedip ikinci oldu...)
- Eren Derdiyok kadro dışı, Maicon ise maç kadrosunda yer almadı. Brezilyalı stoperin yerine bir diğer yeni transfer Luyindama kafileye dahil edildi.
- Yunan forvet Mitroglou ile Fatih Terim son antrenmanda yakından ilgilenmişti. Son haftalarda Sinan Gümüş'ü hücumun en ilerisinde izlemiştik. Bakalım Fatih Hoca bir son dakika sürprizi yapacak mı...
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