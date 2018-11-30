G.Saray'ın planı suya düştü! Ibra...
Zlatan Ibrahimovic'le ilgilenen Galatasaray, Devler Ligi'ne veda edince İsveçli yıldızla anlaşma umudunu kaybetti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi, büyük bir yıldıza sarı-kırmızılı forma giydirme planını da suya düşürdü.
Aslan, ara transferde Avrupa'ya dönmek isteyen ve Milan ile de görüşen Zlatan İbrahimovic ile anlaşma noktasına gelmişti.
İsveçli yıldızın tek şartı; takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasıydı. Ancak Moskova'da alınan yenilgi ile Devler Ligi macerası bitince Zlatan rüyası da sona erdi. (Sabah)
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