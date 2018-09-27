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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.09.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

G.Saray'ın konuğu BB Erzurumspor

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G.Saray'ın konuğu BB Erzurumspor

Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Erzurum temsilcisini ağırlayacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 12 puanla lider Medipol Başakşehir'in 1 puan ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 6. haftada deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenilen Galatasaray, sahasındaki müsabakayı kazanarak hem bu mağlubiyeti taraftarına unutturmak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maç öncesi moral bulmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise henüz galibiyetle tanışamadı. 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayarak son sırada bulunan Erzurum temsilcisinde, Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

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  • 101Galatasaray - Bşb Erzurumspor
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- Belhanda cezalı

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda, cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Belhanda, yarınki karşılaşmada da sahadaki yerini alamayacak.

Belhanda'nın 3 maçlık cezası Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla tamamlanmış olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca 2 maç men cezası bulunan yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın ise cezası sona erdi. Hasan Şaş, yarınki mücadelede kulübede bulunabilecek.

- Sahasında yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 mücadelede mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 22 lig maçının 21'ini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

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