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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Aybaba'dan galibiyet sonrası açıklama! Çok kötü bir...

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Ali Naci KÜÇÜK
05.03.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

G.Saray'dan flaş karar! 17 milyon lira...

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Göreve geldikleri günden bu yana önce futbol takımının alacakları sonra geciken ödemeleri bir bir ödeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetimi bugün UEFA FFP zirvesi öncesinde önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturacak.

Ve sıra bonservis ödemelerinde! Galatasaray Kulübünün vadesi geciken bonservis bedeli ödemeleri bugün halledilecek. Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues, Belhanda ve Feghouli'nin kulüplerine bonservis taksitleri ve bonus ödemeleri yapacak.

PAOK, West Ham United ve Dinamo Kiev Kulüplerine, Galatasaray üç yıldız oyuncusu için toplam 3.5 milyon euroluk (Yaklaşık 17 milyon TL) ödeme yapacak.

Sarı kırmızılılar, PAOK Kulübüne de Rodrigues için 1 milyon euro ödeyerek Yunan ekibinin FIFA'ya gitmesini de engellemiş olacak

HEDEF 9 MART'TAKİ ZİRVEYE SIFIR SORUN İLE RAHAT GİTMEK

9 Mart'ta İsviçre'deki UEFA zirvesi öncesinde bu kulüplerin şikayetini önlemek hem de sıfır sorun ile kafası rahat bir şekilde önemli görüşmeye gitmek adına Galatasaray ödemeleri bugün yapacak.

Şu ana kadar Galatasaray takımına 3 kez ödeme yapan yönetimin, Nisan ayı ile birlikte sarı kırmızılı takıma geçmiş dönemden tek kuruş borcu kalmayacağı belirtildi.

Önümüzdeki ay SPK tarafından onaylanan bedelli sermaye arttırımı ile 100 milyon TL'nin üzerinde bir kaynağın girmesi ile önce Galatasaray'da futbolcuların tüm alacakları da sıfırlanıp hak edişleri yatırılmış olacak.

Bu kaynak gelene kadar ise Galatasaray yönetimi tek kuruş kredi kullanmadan ödemeleri yaparken başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak da bu kaynağın yaratılmasında önemli rol oynadı.

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