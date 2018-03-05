G.Saray'dan flaş karar! 17 milyon lira...
Göreve geldikleri günden bu yana önce futbol takımının alacakları sonra geciken ödemeleri bir bir ödeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetimi bugün UEFA FFP zirvesi öncesinde önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturacak.
Ve sıra bonservis ödemelerinde! Galatasaray Kulübünün vadesi geciken bonservis bedeli ödemeleri bugün halledilecek. Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues, Belhanda ve Feghouli'nin kulüplerine bonservis taksitleri ve bonus ödemeleri yapacak.
PAOK, West Ham United ve Dinamo Kiev Kulüplerine, Galatasaray üç yıldız oyuncusu için toplam 3.5 milyon euroluk (Yaklaşık 17 milyon TL) ödeme yapacak.
Sarı kırmızılılar, PAOK Kulübüne de Rodrigues için 1 milyon euro ödeyerek Yunan ekibinin FIFA'ya gitmesini de engellemiş olacak
HEDEF 9 MART'TAKİ ZİRVEYE SIFIR SORUN İLE RAHAT GİTMEK
9 Mart'ta İsviçre'deki UEFA zirvesi öncesinde bu kulüplerin şikayetini önlemek hem de sıfır sorun ile kafası rahat bir şekilde önemli görüşmeye gitmek adına Galatasaray ödemeleri bugün yapacak.
Şu ana kadar Galatasaray takımına 3 kez ödeme yapan yönetimin, Nisan ayı ile birlikte sarı kırmızılı takıma geçmiş dönemden tek kuruş borcu kalmayacağı belirtildi.
Önümüzdeki ay SPK tarafından onaylanan bedelli sermaye arttırımı ile 100 milyon TL'nin üzerinde bir kaynağın girmesi ile önce Galatasaray'da futbolcuların tüm alacakları da sıfırlanıp hak edişleri yatırılmış olacak.
Bu kaynak gelene kadar ise Galatasaray yönetimi tek kuruş kredi kullanmadan ödemeleri yaparken başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak da bu kaynağın yaratılmasında önemli rol oynadı.
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