G.Saray'da zorunlu değişim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriG.Saray'da zorunlu değişim
GeriFutbol G.Saray'da zorunlu değişim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
10.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

G.Saray'da zorunlu değişim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
G.Saray'da zorunlu değişim

Nagatomo'nun sakatlığı ve orta sahanın aksaması planları bozdu.

Sol bekte Nagatomo’nun yerine Linnes, sağ bekte Mariano, orta sahada da Fernando ilk 11’de görev yapacak.

GALATASARAY’ın 24 Şubat’ta Akhisarspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve geçen hafta Erzurum’da forma giyemeyen Yuto Nagatomo’nun en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Arka çapraz bağlarında ikinci derecede esneme meydana gelen Japon sol bek, yarınki Antalyaspor maçının yanı sıra, gelecek hafta oynanacak Bursaspor karşılaşmasında da sarı kırmızılı takımdaki yerini alamayacak.

Emre Taşdemir kulübede

TAKIMDAN ayrı olarak özel bir program dahilinde çalışan Nagatomo’nun tedavisinin milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada süreceği ve Evkur Yeni Malatya karşılaşmasına yetişeceği belirtildi. Nagatomo’nun sakatlığı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Antalyaspor maçına yönelik planlarında mecburi bir değişime gitmesine yol açtı. Geçen hafta BB Erzurum karşısında sol bek oynayan Emre Taşdemir’in performansından memnun kalmayan Terim, bugünkü maçta sol bek görevini Martin Linnes’e verecek.

Selçuk İnan da yedek oturacak

LINNES’in sola geçmesiyle birlikte, sarı kart cezası sona eren Mariano sağ beke geçecek. Fatih Terim ayrıca sakatlığını yeni atlatan Fernando’yu hiç bekletmeden Antalyaspor maçında ilk 11’de oynatacak. Fernando’nun cezalı veya sakat olduğu için oynayamadığı son 4 lig maçında sarı kırmızılı orta saha ciddi açıklar vermişti. Brezilyalı oyuncunun takıma dönmesiyle birlikte Selçuk İnan yeniden yedek soyunacak ve maçın gidişatına göre şans bulacak.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

G.Saray'da zorunlu değişim

Flaş açıklama: Çöpe atmayı göze aldı...

Fatih Terim'den mesaj var! Net konuştu...

Olay sözler: Dünyanın en kötü transferi...