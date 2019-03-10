G.Saray'da zorunlu değişim
Nagatomo'nun sakatlığı ve orta sahanın aksaması planları bozdu.
Sol bekte Nagatomo’nun yerine Linnes, sağ bekte Mariano, orta sahada da Fernando ilk 11’de görev yapacak.
GALATASARAY’ın 24 Şubat’ta Akhisarspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve geçen hafta Erzurum’da forma giyemeyen Yuto Nagatomo’nun en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Arka çapraz bağlarında ikinci derecede esneme meydana gelen Japon sol bek, yarınki Antalyaspor maçının yanı sıra, gelecek hafta oynanacak Bursaspor karşılaşmasında da sarı kırmızılı takımdaki yerini alamayacak.
Emre Taşdemir kulübede
TAKIMDAN ayrı olarak özel bir program dahilinde çalışan Nagatomo’nun tedavisinin milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada süreceği ve Evkur Yeni Malatya karşılaşmasına yetişeceği belirtildi. Nagatomo’nun sakatlığı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Antalyaspor maçına yönelik planlarında mecburi bir değişime gitmesine yol açtı. Geçen hafta BB Erzurum karşısında sol bek oynayan Emre Taşdemir’in performansından memnun kalmayan Terim, bugünkü maçta sol bek görevini Martin Linnes’e verecek.
Selçuk İnan da yedek oturacak
LINNES’in sola geçmesiyle birlikte, sarı kart cezası sona eren Mariano sağ beke geçecek. Fatih Terim ayrıca sakatlığını yeni atlatan Fernando’yu hiç bekletmeden Antalyaspor maçında ilk 11’de oynatacak. Fernando’nun cezalı veya sakat olduğu için oynayamadığı son 4 lig maçında sarı kırmızılı orta saha ciddi açıklar vermişti. Brezilyalı oyuncunun takıma dönmesiyle birlikte Selçuk İnan yeniden yedek soyunacak ve maçın gidişatına göre şans bulacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle