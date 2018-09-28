G.Saray'da Muslera korkuttu!
Galatasaray'ın Uruguaylı başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Erzurumspor maçının 84. dakikasında sakatlık geçirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 12 puan ile liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Galatasaray sahasında 2 puan ile son sırada olan Erzurumspor'u ağırladı. Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera mücadelenin 84. dakikasında sakatlık yaşadı.
Hafta içi Porto ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde Fernando Muslera'nın sakatlığı teknik heyeti korkuttu. Fernando Muslera tedavisinin ardından oyuna devam etti.
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