G.Saray'da Fernando idmana çıktı
Galatasaray’da Göztepe maçında sakatlanan Fernando da uzun süre sonra ilk kez sarı kırmızılı takımla taktik antrenmanlara çıktı.
2 ay sonra takımla çalışmalara başlayan Fernando’yu, Teknik Direktör Fatih Terim’in güçlendirme çalışmalarını tamamlamadan ilk 11’de sahaya sürmeyi düşünmediği ve bu yüzden Bursaspor maçında direk sahaya sürmeyeceği belirtildi.
Brezilyalı oyuncu kondisyonerler eşliğinde güçlendirme çalışmalarına devam edecek ve Karabükspor maçında takımdaki yerini alacak
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