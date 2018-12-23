G.Saray, formda Sivasspor'u konuk ediyor! 'Karşılıklı gol' iddaa oranı...
Hakan Keleş ile çıkışa geçen, son 5 maçta 13 puan toplayan Sivasspor, Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'a konuk oluyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Galatasaray'da cezalı oyuncu kalmadı. Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda'nın durumları maç saati netleşecek.
- Son 8 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkartabildiler, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadıkları son 7 resmi maçı kazanamadılar. (6 beraberlik - 1 mağlubiyet)
- Hakan Keleş ile çıkışa geçen, son 5 maçta 13 puan toplayan Sivasspor'da ise sakatlığı oldu söylenen Ziya Erdal, takımın İstanbul'daki son çalışmasında yer aldı.
iddaa'da en dikkat çeken tercih 'Karşılıklı Gol'
- Son 5 lig maçında 10 gol atan Sivasspor, İstanbul'da oynadığı Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak dikkatleri iyice üzerine çekti.
- Galatasaray, evinde oynadığı son 4 lig maçını gollü beraberliklerle noktaladı. (2 tane 1-1, 2 tane 2-2)
- İki takımın arasında oynanan son 12 mçaın 11'inde karşılıklı goller izledik. iddaa'da 'Karşılıklı Gol' için açılan oran ise 1,40!
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