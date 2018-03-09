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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Futbolda haftanın programı belli oldu!
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Sıradaki Haber:Para dopingi! Her puanla, cepler dolacak...

Futbol
aa-spor
09.03.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

Futbolda haftanın programı belli oldu!

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Futbolda haftanın programı belli oldu!

 Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 25. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig'de 27, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 26. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
Yarın:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
11 Mart Pazar:
13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
12 Mart Pazartesi:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar)

- Spor Toto 1. Lig

Yarın:
13.00 Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)
15.30 Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor (Ümraniye Belediyesi)
15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)
11 Mart Pazar:
13.00 Gaziantepspor-Samsunspor (Gaziantep)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
12 Mart Pazartesi:
15.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
18.00 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)
18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Keçiörengücü-Etimesgut Belediyespor (Aktepe)
11 Mart Pazar:
14.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Afjet Afyonspor-Kocaeli Birlikspor (Zafer)
15.00 Sivas Belediyespor-Bucaspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.00 Tokatspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
15.00 Hatayspor-Menemen Belediyespor (Antakya Atatürk)
15.00 Mersin İdmanyurdu-Tuzlaspor (Mersin)
15.00 Kastamonuspor 1966-Eyüpspor (Gazi)

Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Pendikspor-Hacettepe (Pendik)
15.00 Ottocool Karagümrük-Fethiyespor (Vefa)
11 Mart Pazar:
13.00 Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
14.30 Şanlıurfaspor-Silivrispor (Şanlıurfa GAP)
14.30 Gümüşhanespor-BUGSAŞ Spor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Karşıyaka (Karaelmas Kemal Köksal)
15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Niğde Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)
15.00 Nazilli Belediyespor-Sakaryaspor (Nazilli İlçe)
15.00 Altay-SBS İnşaat Kırklarelispor (İzmir Atatürk)

- TFF 3. Lig

1. Grup
Yarın:
15.00 Yomraspor-Düzcespor (Yomra İlçe)
15.00 Bergama Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (Bergama 14 Eylül)
11 Mart Pazar:
14.30 Batman Petrolspor-Ofspor (Batman 16 Mayıs)
15.00 Çatalcaspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Ziya Altınoğlu)
15.00 Bayrampaşa-Çanakkale Dardanel (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Kemerspor 2003-Erzin Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)
15.00 Kozan Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (İsmet Atlı)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Erbaaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
15.00 Orhangazi Belediyespor-12 Bingölspor (Orhangazi İlçe)

2. Grup
Yarın:
15.00 Ankara Demirspor-1461 Trabzon (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Kayseri Erciyesspor-Turgutluspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
15.00 Erokspor-Tire 1922 (Atatürk Olimpiyat)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Darıca İlçe)
11 Mart Pazar:
14.30 Yeni Orduspor-Anagold 24 Erzincanspor (Ordu 19 Eylül)
14.30 Pazarspor-Kırıkhanspor (Pazar İlçe)
15.00 Muğlaspor-Anadolu Bağcılarspor (Muğla Atatürk)
15.00 Ergene Velimeşespor-Yeşil Bursa (General Basri Saran)
15.00 Gölcükspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Gölcük)

3. Grup
Bugün:
14.30 Elaziz Belediyespor-Arsinspor (Elazığ Atatürk)
Yarın:
15.00 Karacabey Birlikspor-UTAŞ Uşakspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
15.00 Payasspor-Kocaelispor (Payas İlçe)
11 Mart Pazar:
13.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.30 Cizrespor-Aydınspor 1923 (Cizre İlçe)
15.00 Ankara Adliyespor-Osmaniyespor (Ankara OSTİM)
15.00 Kızılcabölükspor-Tekirdağspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Sultanbeyli Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Çorum Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

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