Futbolcu Sala'yı taşıyan uçağın enkaz parçalarına ulaşıldı
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkaz parçalarına ulaşıldı.
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ile iki kişiyi taşırken kaybolan uçağı arama çalışmalarında, uçağa ait olabilecek parçaların bulunduğu açıklandı.
Son gelişmeler paylaşıldı!
Arama Kurtarma Komitesi "Air Accident Investigation Branch (AAIB)" bir basın bildirisi yayınladı ve gelişmeleri şu şekilde özetledi:
"Pazartesi günü (28 Ocak) Contentin Yarımadası'ndaki plajda bazı parçalar (iki koltuk minderi) bulduk ve emin olmak için ikinci bir araştırma yapmak istedik. İkinci araştırmayı bugün (30 Ocak) gerçekleştirdik, bulduğumuz minder parçalarının kaybolan uçağa ait olduğuna dair bulgularımızın sağlam olduğunu düşünüyoruz. Hafta sonu su altı araştırması yaparak araştırmalarımızın kapsamını genişleteceğiz."
David Mearns göreve çağrılmıştı!
15 milyon sterline Premier Lig'deki takımına transfer olduğu Cardiff kendine gitmek için Fransa'nın Nantes kentinden kalkan tek pervaneli uçağı Manş denizinde kaybolan Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı arama çalışmaları için, dünyanın en iyi gemi batığı avcısı David Mearns göreve çağrılmıştı.
Nantes Kulübü geçtiğimiz günlerde Sala'nın Fransız kulübünde attığı 53 golü bir video kliple yayınlamıştı...
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