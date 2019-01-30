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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.01.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Futbolcu Sala'yı taşıyan uçağın enkaz parçalarına ulaşıldı

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Futbolcu Sala'yı taşıyan uçağın enkaz parçalarına ulaşıldı

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkaz parçalarına ulaşıldı.

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  • Dünyanın en iyisi, hayatından umut kesilen Salanın peşinde
  • Dünyanın en iyisi, hayatından umut kesilen Salanın peşinde
  • Dünyanın en iyisi, hayatından umut kesilen Salanın peşinde
  • Dünyanın en iyisi, hayatından umut kesilen Salanın peşinde
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ile iki kişiyi taşırken kaybolan uçağı arama çalışmalarında, uçağa ait olabilecek parçaların bulunduğu açıklandı.

Son gelişmeler paylaşıldı! 

Arama Kurtarma Komitesi "Air Accident Investigation Branch (AAIB)" bir basın bildirisi yayınladı ve gelişmeleri şu şekilde özetledi:

"Pazartesi günü (28 Ocak) Contentin Yarımadası'ndaki plajda bazı parçalar (iki koltuk minderi) bulduk ve emin olmak için ikinci bir araştırma yapmak istedik. İkinci araştırmayı bugün (30 Ocak) gerçekleştirdik, bulduğumuz minder parçalarının kaybolan uçağa ait olduğuna dair bulgularımızın sağlam olduğunu düşünüyoruz. Hafta sonu su altı araştırması yaparak araştırmalarımızın kapsamını genişleteceğiz."

David Mearns göreve çağrılmıştı!

15 milyon sterline Premier Lig'deki takımına transfer olduğu Cardiff kendine gitmek için Fransa'nın Nantes kentinden kalkan tek pervaneli uçağı Manş denizinde kaybolan Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı arama çalışmaları için, dünyanın en iyi gemi batığı avcısı David Mearns göreve çağrılmıştı.

Nantes Kulübü geçtiğimiz günlerde Sala'nın Fransız kulübünde attığı 53 golü bir video kliple yayınlamıştı...

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