Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en iyisi, hayatından umut kesilen Sala'nın peşinde!
Manş denizi üzerinde kaybolan uçak için dünyanın iyisi, Emiliano Sala'nın peşine düştü...
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15 milyon sterline Premier Lig'deki takımına transfer olduğu Cardiff kendine gitmek için Fransa'nın Nantes kentinden kalkan tek pervaneli uçağı Manş denizinde kaybolan Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı arama çalışmaları için, dünyanın en iyi gemi batığı avcısı göreve çağrıldı.
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Arama çalışmalarına katılan 60 yaşındaki tecrübeli denizbilimci David Mearns, futbolcuyu çoklu deniz radarı ve son teknoloji denizaltı araçlarıyla arayacak.
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Gemi, cuma günü uçağın kaybolduğu bölgeye ulaşacak.
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Hayatından umut kesilmiştiGuernsey polisi, uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu gerekçesiyle arama çalışmalarına son vermişti.
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4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığını belirtilen polis, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiğini ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığını duyurmuştu.
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İçinde Sala'nın da olduğu hafif uçak, İngiliz Kraliyeti'ne bağlı Guernsey Adası'nın da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıktı.
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Arjantinli futbolcunun ablası Romina Sala, kardeşinin hala hayatta olduğuna inandığını, arama ve kurtarma ekiplerin aramalarına devam etmelerini istemişti...
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Romina Sala, "Kardeşim ve pilotun hala hayatta olduğunu hissediyorum. Yalvarıyorum arama çalışmaları devam etsin." demişti.
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Sala'nın hayranları bir imza kampanyası başlatarak 260 bin sterlin topladı. Bu parayla uçağı bulmak için tarama gemisi kiralandı.
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Sala, önceki cumartesi günü İngiltere Premier League takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.