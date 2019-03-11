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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.03.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Futbol hayatı bitiyordu, 1. Lig'de parladı...

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Futbol hayatı bitiyordu, 1. Lig'de parladı...

Spor Toto 1. Lig'de futbol oynadığı dönemde yaşadığı sakatlığın ardından amatör küme ekiplerine transfer olan Atchom, pes etmeyerek sezon başında transfer olduğu 1. Lig ekibi İstanbulspor'da gösterdiği başarılı performansla formayı kaptı.

Spor Toto 1. Lig'de futbol oynadığı dönemde yaşadığı sakatlığın ardından futbolu bırakma noktasına gelerek amatör küme ekiplerine transfer olan Patrick Etoga Atchom, sezon başında sözleşme imzaladığı İstanbulspor'da gösterdiği başarılı performansla formayı kaptı.

Spor Toto 1. Lig'de Fethiyespor'da 2013-2014 sezonunda oynadığı dönemde yaşadığı sakatlığın ardından 1 yıl sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, daha sonra Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden sırasıyla Muğlaspor, Ergene Velimeşespor ve Çerkezköy 1911 Doğanspor'a transfer oldu.

BAL'da Çerkezköy 1911 Doğanspor'da oynadığı dönemde İstanbulspor teknik ekibinin dikkatini çeken Atchom, sarı-siyahlı ekibin 21 yaş altı takımıyla deneme antrenmanlarına çıktı. İdmanda gösterdiği performansla teknik ekibin onayını alan Kamerunlu oyuncu, üç lig birden atlayarak 4 sezon sonra yeniden 1. Lig ekibine transfer oldu ve sarı-siyahlılarla 5 sezonluk sözleşme imzaladı.

Sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Atchom, sezonun ikinci yarısında takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Savunma oyuncusu, bu sezon sarı-siyahlı ekipte 14 müsabakada forma giydi.

- "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

İstanbulspor'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Atchom, sarı-siyahlı ekipte forma giydiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Atchom, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendi yeteneklerimi kullanarak kendimi her geçen gün geliştirerek daha güzel bir seviyede olmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Futbol hayatı bitiyordu, 1. Ligde parladı...

Amatör ligdeki futbolcuların yüksek motivasyonla oynadığını aktaran Atchom, "Parasal anlamda iyi kazanmasalar da yüksek motivasyonla oynamaları benim için çok ilginç bir durum." ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig ile amatör küme arasındaki farklara dikkati çeken Kamerunlu futbolcu, "İki lig arasındaki büyük farkın konsantrasyonla ilgili olduğunu düşünüyorum. Profesyonel anlamda futbol oynadığınız zaman 1 dakikada maçı kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz. En büyük farkın konsantrasyon olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Durumun ciddiyetinin farkındayız"

Sarı-siyahlı ekibin ligde küme hattına yakın olduğunun hatırlatılması üzerine Atchom, şunları kaydetti:

"Durumun ciddiyetinin farkındayız. Beklediğimiz bir durum değildi. Biz elimizden geleni yapıp önümüzdeki maçlardan iyi puanlar alıp, durumu telafi etmeye çalışacağız."

Atchom, hedefinin her zaman kendisini geliştirerek daha güzel ve büyük liglerde oynamak olduğunu söyledi.

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