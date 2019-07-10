Frey ve Jailson'a teklif geldi
Fenerbahçe'nin İsviçreli forveti Michael Frey ve Brezilyalı orta sahası Jailson'a teklifler var.
Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen İsviçreli forvet Michael Frey’e talip var. Belçika ekiplerinden Gent’in Frey’i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Ayrıca Jailson’a da İtalya’dan Inter’in talip olduğu, bu transfer gerçekleşirse elde edilecek gelirle Fenerbahçe’nin yeni hamleler yapabileceği belirtildi.
Elde kalan kaleci Carlos Kameni’yi de göndermek isteyen sarı lacivertliler bu konuda da seçenek üretmeye çalışıyor.
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