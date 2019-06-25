Frenkie De Jong'dan Trabzonspor yanıtı
Barcelona'nın Ajax'tan transferi Frenkie De Jong, "Bordo mavi renklere sahip üç takım söyle" sorusuna "Barcelona, Levante, Trabzonspor" cevabını verdi.
İspanyol devinin, Hollanda temsilcisi Ajax'tan 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Frenkie De Jong, bordo mavili ekibi unutmadı.
22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Barça'nın YouTube kanalına verdiği röportajda kendisine sorulan soruları cecvapladı.
De Jong, "Bordo mavi renklere sahip üç takım söyle" sorusuna "Barcelona, Levante, Trabzonspor" cevabını verdi.
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