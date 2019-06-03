"Fransa'yı yenemesek bile yenilmeyiz"
A Milli Takım'ın Özbekistan'ı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli Takımımıza güveniyoruz. Federasyonumuz göreve galibiyetle başladı. Nihat Özdemir federasyonuna başarılar diliyoruz, Yıldırım Demirören yönetimine de teşekkür ediyoruz. Maşallah gençlerimize. Alanya da uğurlu geldi. Şenol Güneş her zaman genç oyuncuları ön plana çıkarmayı seviyor. Bugün Türkiye'nin yenemeyeceği bir takım yoktur, Fransa da dahil. Yenemesek bile yenilmeyiz, ama yenmeye çalışacağız" diye konuştu.
"Fransa ve İzlanda maçları gruptaki en zor maçlarımız"
TFF Başkanı Nihat Özdemir ise "Alanya'da seyircilerimiz Özbekistan karşısında iyi destek verdiler bugün bize. Özbekistan kardeş, dost ülkemiz. Fransa ve İzlanda maçları gruptaki en zor maçlarımız. Buradan puanlar çıkarırsak yolumuza iyi bir şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.
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