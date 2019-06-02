Şenol Güneş: "Cehennem şimdi başlıyor..."
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa maçıyla cehennemin başlayacağını söyledi.
Zorlu maçlar oynayacaklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Şu ana kadar her şey çok iyiydi. Dinlendik, eğlendik ve sezonun yorgunluğunu atmaya çalıştık. Asıl bundan sonra cehennem ilk dönemi başlıyor. Bu maçları kazandık diye her şey güllük gülistanlık değil. Gereksiz top kayıpları, geride bireysel hatalar... İyi şeyler de var. Dar alanda kısa paslar... Ama Fransa için yeterli değil." dedi.
Maç esnasında kızdığı Emre Taşdemir için de Güneş şunları söyledi:
Tanıdığı bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, "Emre hücuma iyi çıkan ama savunmada doğru pozisyon sıkıntıları var. Uzun bir sakatlık yaşadı. Az oynadığı için bunun sıkıntılarını yaşıyor. Sakatlanma psikolojisini aşması lazım. Kramp girince sakatlandım diye kendini kenara atmak istedi. Ama sonra depar attı. Sakat olsa o deparı atabilir mi? Psikolojik tamamen. Bunu yenmesi lazım. Tanıdığım bildiğim bir oyuncu. Hızlı ve çabuk bir oyuncu." diye konuştu.
Güneş, sakatlar için de "Cenk Tosun bizimle olamayacak. Okay'a ise bir daha bırakacağız" dedi.
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