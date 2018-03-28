Fransa, Rusya'yı 3 golle geçti!
Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlıklarını sürdüren iki ülkenin karşılaşmasında Fransa, Rusya'yı 3-1 mağlup etti. Spor Toto Süper Ligi'nde Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter 90 dakika forma giydi.
2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Fransa, deplasmanda Rusya'yı 3-1 mağlup etti.
Saint Petersburg Stadı'nda oynanan mücadelede Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 40. ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe ile 49. dakikada Paul Pogba kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 68. dakikada Fedor Smolov'dan geldi.
Rusya Milli Takımı'nda, Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustaedter 90 dakika görev yaptı.
Günün diğer hazırlık maçında İran, Merkur Arena'da konuk ettiği Cezayir'i 2-1 yendi.
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