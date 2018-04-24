Fransa Ligue 2 maçlarına iddaa oynayacaklar dikkat!
Tüm gözler bu akşam “Liverpool-Roma” maçında olacak ama “Fransa Ligue 2” için vereceğimiz ipuçları ilginizi çekebilir. İşte öne çıkanlar…
- Auxerre, ligdeki son 3 maçını kaybetti, lider Reims ise 5 maçtır fire vermiyor ve 15 puan topladı.
- Clermont, bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçın 12’sinde ilk yarıya beraberlikle girdi. Brest ile ligde oynadıkları son 4 maçın 2’sinde de ilk yarılar berabere bitti.
- Niort ve Gazelec Ajaccio ligde 38 puandalar. Son 4 maça girerken düşme hattının sadece 6 puan üstünde olan iki takıma “beraberlik” yarayabilir.
- Le Havre’de orta sahanın önemli ismi Zinedine Ferhat (5 gol – 14 asist) cezalı. Düşme potasındaki Nancy, geçtiğimiz hafta, hedefsiz Auxerre’i yenmişti. Hedefsiz Le Havre’yi de yenebilirler mi?
- Fransa Ligue 2’de günün en dikkat çeken maçı ve oranı! Üst lige direkt çıkmayı hedefleyen Nimes, son 4 lig maçından 3 yenilgiyle ayrılan Lorient’i konuk ediyor. Lorient de hedefsiz!
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