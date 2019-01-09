Fransa Lig Kupası CANLI yayında! Monaco, PSG...
Fransa Lig Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Monaco ve PSG'nin maçları CANLI yayında olacak! İşte takımlardan son gelişmeler ve iddaa oranları...
Kerim Can Özdal'dan 'Monaco - Rennes' iddaa analizi
Fransa Lig Kupası’nda çeyrek final maçı. Tek maç üzerinden turu geçen taraf belirlenecek. Ligde çok kötü bir perfromans çizen Monaco, transfer dönemini hareketli geçiriyor. Thierry Henry’nin istediği kadroyu hazırlaması için zamana ihtiyaç var. Rennes lig arası öncesi çok başarılı bir performans ortaya koymuştu. Henüz hazır olmadığını düşündüğüm ve eksikleri bulunan Monaco’ya 90 dakikada yenilmezler.
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Mertcan Bulca'dan 'PSG - Guingamp' iddaa analizi
PSG, kelimenin tam anlamıyla yerel kupalara ambargo koymuş durumda. 21’i Lig Kupası, 25’i Fransa Kupası’nda olmak üzere iki müthiş serileri var ki ikisini birleştirdiğimizde de devam eden 44 maçlık inanılmaz bir galibiyet serisine sahipler. Kimpembe hariç eksikleri yok ama Cavani, Marquinhos, Verratti ve Di Maria gibi isimler oynatılmayabilirler. PSG’deki 50 maçlık kariyerinde 45 gol – 24 asist gibi inanılmaz sayılar yakalayan Neymar da toparlamaya başladı. Guingamp, eski hocası Gourvennec’i takımın başına getirdikten sonra hedefini kümede kalmak olarak belirledi ama onunla da 7 maçtan tek galibiyeti sorunlu Monaco’ya karşı elde edebildiler. Sorbon ile Benezet’in durumları belirsiz. PSG farklı galip gelir.
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