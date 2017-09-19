Flaş yorum: "F.Bahçe lige havlu atar..."

TRT Spor'da yayımlanan bir programa katılan Rıdvan Dilmen, 4 büyükler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve Fikret Orman'ın kredisinin sonsuz olduğunu söyleyen Dilmen, "Şampiyon olsalar da olmasalar da. Birkaç maç kaybetseler de toparlarlar" dedi. Dilmen, Aykut Kocaman ve Tudor'un ise kredilerinin sıfır olduğunu söyledi. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları...

"Türkiye'de 4 büyükler üzerinden gidecek olursak, Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve Fikret Orman'ın kredisi sonsuz. Şampiyon olsalar da olmasalar da. Birkaç maç kaybetseler de toparlar."

"Aziz Yıldırım ve Aykut Hoca'nın, Muharrem Bey ve Ersun Hoca'nın Trabzon'da, özellikle Dursun Bey ve Tudor'un sıfır kredileri var. Önemli transferler yaptılar. Bir başarı, bir hikaye var. Dursun Bey yanımızda dedi ki, 'Transferler mayıstan önce bitti, mart nisan'da' dedi. Fenerbahçe geç bitirdi ama Galatasaray o hataya düşmedi."

"Tudor'la devam etmeleri de saygı duyulası. Takım çok iyi gidiyor. Biz de yanılmış olduk. Tudor başarılı olsun isterim. En iyi teknik direktör skorbordda yatıyor. Şu anda maalesef, Dursun Başkan için de geçerli. 3 tane mağlubiyette Dursun Bey ve Tudor sıkıntı yaşar. Allahı var, tabanca gibi top oynuyorlar, hızlı top oynuyorlar, hak ediyor ve puan alıyorlar. Kötü oynadıkları zaman puan kaybettiler zaten. Yeni takım oldukları için handikap beklerken, şahane bir 9 haftalık fikstür geldi."

"Fenerbahçe'nin fikstürü sert maçlar, kredisiz ortam. Fenerbahçe sendeledi zaten. Galatasaray, 5 maçta 13 puanlık maçlar buldu. Camiayı ayağa kaldırdılar. Galatasaray, sezon sonuna kadar 'Varım' diyerek yoluna devam eder."

"Galatasaray'ın sportif anlamında dinamikleri de var. Çok ihtiyacı olmasına rağmen Fatih Hoca'ya hiç gidilmedi. Bu yönetim Fatih Hoca'yla hiç çalışmak istemiyor. Galatasaray'ın ilk maçına kaç bin kişi geldi. Bizim takım iyiye gidiyor diyerek 40 bin kişi geldi, sonra arttı zaten."

"Beşiktaş zor bir viraja giriyor. Leipzig var arkasından. İki takım da iyiye gidiyor. Beşiktaş, özgüveni yüksek bir takım. Kolay iş değil. Porto'ya, Karabükspor ve Konyaspor muamalesi yapıyor. Bu bir felsefedir. Gitti 3-1 yendi."

"Zannetmeyelim ki Fenerbahçe'ye giderken, Atiba'nın yanına bir de defansif Medel koymaz. Beşiktaş için Porto değil Fenerbahçe deplasmanı daha zor. İstatistikler darmadağın olacaktır bir gün. Artık deplasmanlar zor. Beşiktaş da kendi evinde 10 yılda 1 yenilecek, Galatasaray da. Favoriler 55 bin seyircisiyle evinde oynuyor olacaklar."

"Bir tarafta kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Beşiktaş, bir tarafta kaybedecek çok şeyi olan Fenerbahçe, 9. hafta bir daha Galatasaray deplasmanına gidecekler. Bir tarafta her maça aynı taktikle çıkan Beşiktaş, bir tarafta da kaybetmek istemeyen Fenerbahçe... Aykut Kocaman, yalandan yere umut vermez. 1.5 ay diyorsa takım o zaman düzelir."

"Fenerbahçe yenilirse, 6-8 puan Beşiktaş ve Galatasaray ile olursa camia iyi yere gitmez. Kadıköy'deki ortam gerçekten çok farklı. Sert bir Fenerbahçe olacaktır. Bugün Aykut Kocaman ile telefonda konuştum. Çok sakindi. Biz iyiye gidiyoruz, Dirar zor zaten. Şenol Hoca'nın formatını biliyoruz. Sağ bekte Adriano oynamazsa Necip değil Medel oynar bence. Keyifli, güzel ve sert bir maç olur.

"Fenerbahçe yenilirse şampiyonluk yarışından kopar. İyi olan kazansın ama Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim tabii ki. Ben hasta Fenerliyim ama objektif olmaya çalışıyorum. 8 puanlar değil 11 puanlar kapanmıştır ama kulübün, tribünün atmosferini biliyorum. 1 takım değil, Trabzonspor ve Galatasaray da var. Kırılgan olur ve taraftar küser. Galatasaray maçı dışında stadı bir daha full bulamaz."