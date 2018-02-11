Flaş sözler! "Kocaman mesajı gönderdi!"
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, haftanın maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
İşte Ahmet Ercanlar'ın Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçıyla ilgili yorumları...
- Sarı lacivertlilerin 11'i için ne diyeceksin?
- Kocaman, Giuliano ile başlayarak ona olan güvenini gösterdi. Kocaman onun sahadaki kişiliğine ve takımına katkısına çok güveniyor. Valbuena da bu konuda bir mesaj almıştır.
- Bahis oranları maç öncesi değişti. Buna ne diyeceksin?
- İddia’da kadrolar açıklanır açıklanmaz oranlar Fenerbahçe lehine değişti. Bu da Fenerbahçe’nin ağır bastığını gösteriyor.
- Saha zemini çok ağır, yağmur da var. Oyunu nasıl etkiler bu?
- Yağmur Fenerbahçe’ye yarayacaktır. Kaleci Volkan Demirel bu maçlarda Volkan Babacan’a göre çok daha tecrübeli. Emre, Mossoro ve Eperuanu’nun yokluğunda Fenerbahçe favori. Zaten kazanmaktan başka çaresi de yok.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle