Flaş sözler! 'En büyük sürpriz F.Bahçe taraftarı...'
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
İşte, Ahmet Ercanlar'ın görüşleri...
- Fenerbahçe'de sürpriz olmadı. Aykut Kocaman Kayseri'de 5 atan takımı cezalı olan Aatif dışında bozmadı ve aynı kadro ile sahaya çıkıyor. Asıl şaşırtıcı olan 5-0'lık skora rağmen Kadıköy'deki ilk maçta tribünlerdeki ilgisizlik ve boşluk. Görünen o ki maçı sadece 25 bin civarında taraftar izleyecek.
- Fenerbahçe için bu maçın şakası yok. Kadıköy'de kazanırken çok zorlanıyorlar. Rakibe ve hakeme bir baskı ortamı yaratamıyorlar. Bu en büyük sıkıntı. Peki bugün kazanılamazsa ne olacak? Tüm sezonun final maçı olmuş olacak. Fenerbahçe taraftarı daha büyük bir ilgi göstermeliydi.
- Fenerbahçe'de Soldado formayı kaptı gibi artık. Ancak deplasmanda büyük silah olan Soldado iç sahada güçlü savunma oyuncuları karşısında zorlanıyor. Acaba Aykut Kocaman iç sahada Fernandao'yu dış sahada Soldado'yu oynatsa daha mı iyi olur diye düşünmüyor değiliz. Ayrıca Valbuena da artık formayı unuttu. Kocaman ona artık çok az şans veriyor.
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