Flaş sözler! 'En büyük sürpriz F.Bahçe taraftarı...'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
08.04.2018 - 18:14, Son Güncelleme:

Flaş sözler! 'En büyük sürpriz F.Bahçe taraftarı...'

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Flaş sözler! 'En büyük sürpriz F.Bahçe taraftarı...'

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İşte, Ahmet Ercanlar'ın görüşleri...

- Fenerbahçe'de sürpriz olmadı. Aykut Kocaman Kayseri'de 5 atan takımı cezalı olan Aatif dışında bozmadı ve aynı kadro ile sahaya çıkıyor. Asıl şaşırtıcı olan 5-0'lık skora rağmen Kadıköy'deki ilk maçta tribünlerdeki ilgisizlik ve boşluk. Görünen o ki maçı sadece 25 bin civarında taraftar izleyecek.

- Fenerbahçe için bu maçın şakası yok. Kadıköy'de kazanırken çok zorlanıyorlar. Rakibe ve hakeme bir baskı ortamı yaratamıyorlar. Bu en büyük sıkıntı. Peki bugün kazanılamazsa ne olacak? Tüm sezonun final maçı olmuş olacak. Fenerbahçe taraftarı daha büyük bir ilgi göstermeliydi.

- Fenerbahçe'de Soldado formayı kaptı gibi artık. Ancak deplasmanda büyük silah olan Soldado iç sahada güçlü savunma oyuncuları karşısında zorlanıyor. Acaba Aykut Kocaman iç sahada Fernandao'yu dış sahada Soldado'yu oynatsa daha mı iyi olur diye düşünmüyor değiliz. Ayrıca Valbuena da artık formayı unuttu. Kocaman ona artık çok az şans veriyor.

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