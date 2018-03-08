Flaş Ozan Tufan açıklaması! Aykut Kocaman...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber:Bursaspor'da Harun Tekin sevinci!

Futbol
DHA
08.03.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

Flaş Ozan Tufan açıklaması! Aykut Kocaman...

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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen Sporlig dergisine çok özel açıklamalar yaptı.

Kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında ligin flaş takımı Başakşehir'e Ali Şen, şans tanımazken, Haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçiminde Ali Koç'u destekleyeceğini belirtti. Efsane başkan ayrıca Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yanlış tercih yaptığını söylerken, Ozan Tufan için de flaş sözler sarfeti... İşte efsane başkanın açıklamaları...

- Bu yıl lig daha iyi geçiyor. Şampiyonluk ve düşme adayı takımların sayısı çok. Bu rekabeti getiriyor. Futbol rekabet işidir. Beşiktaş Fenerbahçe ve Başakşehir şampiyonluğun ortak adayı olarak gözüküyor her takım da olabilir. Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu var. Bayern Münih'e karşı oynayacakları çok iyi bir maç var. Beşiktaş Avrupa'da hepimizin takımıdır. Türkiye Ligi'nde ise aralarında pek bir fark yok. Bu nedenle bu yarış son haftalara kadar devam edecek. Kopma olacağını sanmıyorum. Kadrolar birbirine yakın olsa da ferdi yönden en iyi kadro Beşiktaş'ın.

Flaş Ozan Tufan açıklaması Aykut Kocaman...

BAŞAKŞEHİR'İ FAVORİ GÖRMÜYORUM
- Ben Başakşehir'i favori olarak görmüyorum. Başakşehir benim için Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra 4.sıradaki favori. Çünkü onların dönüm noktası Fenerbahçe karşılaşmasıydı bu maçı kaybettiler. Bundan sonra büyük maçlarda işleri zor. Trabzonspor da bir türlü ne yazık ki sistemi oturtamadı. Bu nedenle Trabzonspor maçını ölçü almamak gerekir. Beşiktaş ve Galatasaray maçları var Başakşehir'in işleri zor. Benim kanaatim Fenerbahçe sistem takımı ancak yetenekli maçı çevirecek oyuncular Beşiktaş'ta daha fazla bu nedenle hayırlısı olsun diyorum.

VAN PERSİE DÜRÜST DEĞİLDİ
- Fenerbahçe'de Jensen ve Fernandao kaliteli oyuncular ama yaşadıkları şansızlıkları, sakatlıkları tabii ki önceden bilmezsin. RVP'nin alınması hata değildi. Çok büyük bir futbolcu aldılar ama o dürüst çıkmadı. Hiç bir transfer hiç bir zaman için yüzde 100 başarılı olmaz. Sakat olduğunu sanmıyorum çünkü burada sağlık kontrolünden geçti.

OZAN'IN KADERİ AYKUT'A BAĞLI
- Ozan Tufan'ı en iyi bilecek kişi antrenör. Antrenör bakarsın affeder alır Ozan'ı. Yaptıklarının ne olduğunu bilmediğim için yorum yapmıyorum.

BENİM OYUM ALİ KOÇ'A
- Aziz Yıldırım 20 yılda büyük işler yaptı yoruldu. Kendisi yorulmadım dese de yoruldu. Ali Koç büyük sermaye getireceğini söyledi. Büyük sermaye demek Fenerbahçe'nin Basketbol da olduğu gibi gutbolda da Avrupa Şampiyonluğu getireceği demektir. Kim kazanır bilmiyorum ama ben oyumu Ali Koç'a vereceğim.

SPOR YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI
- Futbol kulüpleri batıyor. Antep gibi bir kulübün durumu ortada, Samsun ortada. Fenerbahçe futbol kulübü olmalı. Başkanı yönetim kurulu bütçesi ayrı olmalı. Basketbolun ayrı olmalı. Spor yasası bir an önce çıkmalı. Halbuki çok basit bir şey. O zaman da kulübün başındaki yönetici, başkan elini cebine attığı zaman kulübü nasıl ve nereye borçlandırıyor? Onu bilmesi lazım. O zaman cebinden ödeyecek. UEFA kriterlerini insanlar yanlış anlıyor. Bu kriteri, cebindeki para senin paransa onu veriyorsan kimse bir şey diyemez. Ama borç veriyorsan o zaman olmaz.

"Şampiyonluk adayınız kim" diye sorulan Ali Şen; heceleyerek Fe-ner-bah-çe!. diyor ve şöyle devam ediyor: Ali Şen'e bu soru sorulur mu? (gülüyor)

CENK TOSUN YANLIŞ LİGE GİTTİ
- Tabi kolay değil. Cenk gezen bir santrfor değil. İngiltere çok koşan santrforun 1 dakika evvel kendi sahasından ceza sahasına topu çıkardığın görürsün.1 dakika sonra karşı kalede gol arar. Benim kanaatim yanlış lige gitti. O ayrı bir okula gitti. Ayrı diploma aldı ayı bir okula tatbikata gitti. İşi kolay değil çok çalışması lazım. Cengiz Ünder başarılı oldu Roma'da. İşte bak o farklı. Şimdi Cenk İtalya ligine gitseydi daha iyiydi. Benim kanaatim yanlış lige gitti.

 

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