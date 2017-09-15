Flaş mesaj... Arzulu, istekli ve doğru yoldasınız!

Fenerbahçe'de geçen sezon bekleneni veremeyen ve Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Dirk Advocaat, sarı lacivertli takıma idari menajer Hasan Çetinkaya aracılığıyla moral aşıladı.

Tecrübeli teknik adam Çetinkaya'ya WhatsApp uygulamasından mesaj yollayarak, takımın istediği sonuçları alamamasına rağmen mücadele ve kazanma arzusunun iyi olduğunu belirtti.

İşte Advocaat'ın o satırları:

"Sevgili çalışma arkadaşım... Her zaman hak ettiğimiz sonucu alamayabilirsiniz. Ancak sıkı mücadeleniz, mutlaka özlenen sonuçları getirecektir. Takımın mücadele ruhunu yüksek tutun. Mücadeleniz, maç kazanma arzu ve isteğiniz var. Son maçı kazanamadığınız için moralinizi bozmayın. Tempolu oyununuzu devam ettirin. Bu size başarıyı getirecek. Hollandalı arkadaşın Dirk..."

HOLLANDALILAR YAKIN TAKİPTE

Çetinkaya mesajı teknik heyet ve futbolcularla paylaşarak, Advocaat'ın selamını herkese iletti. Hollandalının bu desteği kötü günler geçiren futbolcuların yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'nin başındayken takımı çok sert eleştiren Advocaat'ın pozitif ifadeler kullanması, takımda yeniden 'demek ki iyi yoldayız' havası yarattı. Advocaat'ın, Hollandalı futbolcular Janssen ve Van Persie nedeniyle F.Bahçe'yi yakından takip ettiği bildirildi. (Sabah)