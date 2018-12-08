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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.12.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

Fırtına zirveye doğru

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Fırtına zirveye doğru

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleyi 2. yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 76. dakikada Rodallega, 77'de Caleb Ekuban ve 89'da Ogenyi Onazi kaydetti. Trabzonspor 25 puana yükselirken, Konyaspor 21'de kaldı. Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un başında yeni döneminde ilk yenilgisini aldı. Trabzonspor ligde bir sonraki hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 15’inci haftasında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor’u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükseldi. Bordo-mavililer böylece 32 hafta aradan sonra üst üste üç maçlık galibiyet serisi yakaladı. Atiker Konyaspor ise bu sonuçla 4 maçlık puan serisinin ardından ilk mağlubiyetini aldı ve 21 puanda kaldı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan , Ceyhun Sesigüzel , Esat Sancaktar

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira , Hüseyin , Toure , Novak - Onazi , Sosa - Abdülkadir Ömür(Dk.84 Amiri ), Yusuf (Dk.69 Ekuban ), Nwakaeme (Dk.87 Hosseini)- Rodallega

ATİKER KONYASPOR: Serkan - Skubic , Ali Turan , Uğur , Ferhat (Dk.82 Fofana )- Jevtovic , Jonsson (Dk.82 Yatabare )- Ömer Ali , Hadziahmetovic , Traore (Dk.70 Milosevic )- Jahovic

GOLLER: Dk.76 Rodallega (Pen), Dk.77 Ekuban, Dk.89 Onazi (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Rodallega (Trabzonspor), Uğur, Jevtovic, Ömer Ali (Atiker Konyaspor)

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MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Atiker Konyaspor karşısında ligde son oynanan Kayserispor maçının ilk 11'inden farklı olarak tek değişiklik yaptı. Karaman, sadece Olcay'ın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Ogenyi Onazi'ye ilk 11'de forma şansı tanıdı.

ONAZİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle iki haftadır takımdan uzak kalan Ogenyi Onazi, Atiker Konyaspor mücadelesiyle takımdaki yerini aldı. Ligde son olarak 12’nci haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen, Fenerbahçe ile Kayserispor mücadelelerini kaçıran Onazi, ligde iki maç aradan sonra Atiker Konyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor'dan hafta içerisinde yapılan maça davet çağrılarına taraftarlar kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe maçında Doğu Alt J, Güney Kale Arkası Alt J ve Kuzey Kale Arkası Alt J bloklarında bulunan taraftarların ceza almasına rağmen bordo-mavili taraftarlar Atiker Konyaspor mücadelesinde tribünlerin önemli bölümünü doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Az sayıda Atiker Konyasporlu taraftar da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

MAÇ SONU STATTA 'KONYALIM YÜRÜ' ŞARKISI

Bu arada maçın bitiş düdüğünün ardından Medical Park Stadyumu'nun hoparlörlerinden 'Konyalım yürü' şarkısı çaldı. Daha sonra bordo-mavili futbolcular da tribünlere giderek taraftarları selamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22'nci dakikada orta sahada Ömer Ali'nin pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Jahovic bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunda top az farkla yandan auta gitti.

24'üncü dakikada Traore'nin savunmanın arkasına pasında topla buluşan Jahovic ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak savunmada Hüseyin son anda araya girerek topu kornere çeldi.

34'üncü dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Yusuf'un ortasına Hüseyin penaltı noktası üzerinde iyi yükseldi, kafayla aşırtma vuruşunda Serkan kaleye giden topu kontrol etmeyi başardı.

40'ıncı dakikada Uğurcan'ın kısa düşen degajında topu kapan Jahovic'in bekletmeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45'inci dakikada Sosa'nın pasında Rodallega topu rakibinden kurtardıktan sonra ceza sahası yayının üzerinden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

49'uncu dakikada Pereira'nın sağ kanattan yerden ortasında boş pozisyonda penaltı noktası yanında topla buluşan Novak'ın kaleye şutunda meşin yuvarlak Skubic'ten geri döndü.

56'ncı dakikada ceza sahası sağ çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta Yusuf'un doğrudan kaleye gönderdiği topu Serkan kornere çeldi.

58'inci dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

64'üncü dakikada orta sahadan kaptığı topla birlikte kaleye doğru ilerleyen Ömer Ali, ceza alanı içine girdikten sonra sol çaprazdan yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

72'nci dakikada topla birlikte ceza sahası içerisine giren Abdülkadir Ömür Ferhat'ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Mete Kalkavan VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.

76'ncı dakikada penaltı için topun başına geçen Rodallega, Serkan'ı ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

77'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir ceza sahası içerisine girdikten sonra topu içeriye ortaladı, Ekuban altıpas üzerinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

89'uncu dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Onazi altıpas çizgisinin hemen gerisinden şutunu çekti, meşin yuvarlak Serkan'ın solundan ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşma 3-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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