Fırat Aydınus’un cezası bitti
Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında yardımcı hakemine küfür ettiği gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti alan Fırat Aydınus'un cezası dün itibarıyla bitti.
Yeni Malatyaspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta yardımcı hakemine küfür ettiği tespit edilen Fırat Aydınus’a, “Küçük düşürecek tutum ve davranışta bulunduğu” gerekçesiyle 30 gün ceza verilmişti.
Aydınus’un 1 aylık cezası dün itibarıyla sona erdi. MHK’nin, hafta içinde yapılacak olan seminere, tüm hakemleri olduğu gibi Fırat Aydınus’u da davet ettiği öğrenildi.
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