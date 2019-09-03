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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali DANAŞ - Murat Küçük / BOLU (DHA)
03.09.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Fikret Orman'dan flaş Quaresma açıklaması!

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Bolu Gerede’de bulunan Beşiktaş JK Bolu Gerede Kamp Tesisleri’nin açılışının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu vurgulayan Orman, "Hep beraber Avusturya’daydık. 8 senedir oynamış olduğumuz bir düzeni değiştiriyoruz. Abdullah hoca ile beraber yeni bir sisteme geçiyoruz. O zaman da ifade etmiştim zor olacak diye. Üstüne koyarak geliyoruz. Işık veren bir takım olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır. Taraftar, takımın arkasında olsunlar. Biz Beşiktaş taraftarıyız, Beşiktaş’ın mutluluğu için uğraşan bir grubuz. Sezonu şampiyonlukla bitireceğimize inanıyorum" dedi.

Vincent Aboubakar’ı transfer etmek istediklerini ama oyuncudan bir özveri göremediklerini açıklayan Orman, "Aboubakar’ı Beşiktaş taraftarı çok sevdi ve bir bağ oluştu. Biz de transferini düşünmedik değil. Dizlerinde bir sakatlık sorunu vardı. MR sonuçlarını istedik, göndermediler. Portodan 2.9 milyon Euro alıyormuş, Porto Kulübü ’900 bin Euro’yu biz öderiz’ dedi. Aboubakar gelmek için ’500 bin Euro daha fazla alırım’ dedi. Taraftarımızın duygusal bağı var ama oyuncudan da aynı şeyi bekliyorduk. Bu zihniyetle Beşiktaş’a gelmesini doğru bulmadık. Niyetimiz vardı ama oluşan şartlar, ve benim gözümde oyuncunun Beşiktaş’a bakışı transferi mümkün kılmadı" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER DÖNEMİNDE İYİ İŞ ÇIKARDIK"

Transfer sürecinde mali kriterlere uygun hareket ederek iyi bir iş çıkardıklarını dile getiren Başkan Orman, "Sezon başında söylediklerimizi uyguladık. Sezon başında şöyle demiştik; federasyonun almış olduğu lisans talimatnamesi mali disiplini gerektiriyor. Başka kulüpler ne yapıyor onların problemi ben kendi kulübüme bakarım. Tek tenkit edilebileceğimiz, finansal yapı. Biz o zaman da açıkladık. ’Takımın yaş ortalamasını indireceğiz, hedefi olmayan oyuncularla ayrılacağız’ dedik. Yaş ortalamamızı 4 yaş düşürdük. Maliyeti 20-25 milyon Euro aşağıya çektik, hedefi olan oyuncuları aldık. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Transferlere baktığımızda genç arkadaşlarımızın arzuları yüksek oluyor. Bir stoper aldık, hocamız sol ayaklı bir stoper istiyordu. Sağ ve sol bekte alternatif oyunculara ihtiyaç vardı. Başarılı hamleler yaptık. Medel ayrılınca 6 numara ve 8 numara oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı ve bu doğrultuda Elneny’i kadromuza kattık. Kanatlara N’koudou ve Boyd’u aldık. Kamuoyunda son yaptığımız transfer santrafor değil deniliyor. Kariyerine baktığımızda tek forvet olarak oynamış hep. Ana santrforumuz Burak, bu gün itibarıyla koşulara başlıyor. O dönünce geride kalacak bir oyuncu yerine hem kanatta oynayabilecek hem de santrfor olarak kullanabileceğimiz bir oyuncuyu kadromuza kattık. Hayırlı olsun demek gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"QUARESMA AYRILMAYI KENDİSİ İSTEDİ"

Takımdan ayrılan Ricardo Quaresma’nın ayrılmayı kendisi istediğini açıklayan Orman, "Her yapmış olduğum konuşmayı bire bir yapmam. Quaresma ile ben bire bir görüşme yapmadım. Devre arası Serdar Adalı’nın evine gitmiş. İstanbul’da karısının mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini ifade etmiş. Arabistan’dan bir teklif vardı, yardımcı oluruz dedik. O teklif sonuca ulaşmayınca kalma kararı aldı. Üç defa ihtarname yolladı ve hepsinde parasını ödedik. Beşiktaş’da şampiyonluk yaşayıp, Beşiktaş’ı toparlama sorumluluğu almasını istedik ama o çabayı göremedik. 3 Temmuz günü kamp başlamadan önce yine Serdar Adalı üzerinden kendisini düşünmediğimizi ilettik. Kampa alınmak istediğini ve bu şekilde daha kolay bir kulüp bulacağını iletti, kabul ettik. Hocamıza da söyledim, maçlarda oynatın ve daha kolay takım bulsun, diye. Ama zaman geçince bir onda ayrılma niyeti göremedik. İhtarname gibi hareketler bizi bu düşünceye soktu. Profesyonellik tek taraflı bir şey değil aynı şekilde duygusal iletişimde öyle. Madem her şey profesyonelce ilerliyor biz de öyle götürmeye çalışıyoruz. Ricardo kariyerinde en fazla Beşiktaş’ta oynadı daha düzgün bir açıklama ile ayrılmasını isterdim. Beni hedef aldı bende kamuyu bilgilendirme ihtiyacı hissettim" diye konuştu.

"QUARESMA’YI KAMP KADROSUNA ALMAMIZ HATA DEĞİLDİ"

Ricardo Quaresma’yı kamp kadrosuna almanın hata olmadığını söyleyen Fikret Orman, "Dünyaya da baktığınız zaman bir çok kulüp artık oyuncuları dışarıya satmak istediğinde oynatıyor. Bu şekilde kulüplerin görmesi sağlanıyor. Biz N’koudou’yu Tottenham’dan aldığımızda o hafta kadrodaydı. Onların da vermek istediği bir oyuncuydu. Beşiktaş ailesinde gördüğümüz kişilerdi bunlar biz bu hususta hata yapmadık" ifadelerini kullandı.

"EĞER DURUM DÜZELTİLMEZSE ARTIK BİZ DE KONUŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Kulüp olarak şikayetlerini kamuoyu üzerinden yapmamaya dikkat ettiklerini vurgulayan Orman, "Şimdi ben mevcut federasyon gelmeden evvel kendilerini ikaz ettim. Geldikten sonra da ifade ettim. Hatta federasyon başkanını aradım. ’Kamu üzerinden demeçlerle hakemleri baskı altına almanın önüne geçilmezse herkes konuşacak’ dedim. Biz bu duruma spor adamı olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz. ’Siz bunları uygulamazsanız biz de konuşmaya başlayacağız’ dedim. Bunu dün de onlara ifade ettim. Bu işi ya onlar çözecek ya da kötünün prim verildiği bir yere gidilecek. Biz konuşmayınca, ’Yönetim bunları konuşmuyor algısı oluşuyor’. Biz her konuşmayı kamuoyu önünde yapmıyoruz. Her mevzuyu kamuoyuna anlatacak değiliz. Yöneticilerin konuşmasıyla hakemler bu şekilde yönlendirmeye gidilirse futbolumuzun değeri geriye gidecek. Hakemler hata yapıyorlar ama hep beraber bu ligi daha güzel hale getirmeliyiz. Buna hizmet edecek kulüp sadece Beşiktaş değildir. Sistem eğer konuşarak ilerleyecekse biz de artık konuşacağız" şeklinde konuştu.

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Fikret Ormandan flaş Quaresma açıklaması

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