Beşiktaş'tan olay paylaşım! Gökhan Töre...
Beşiktaş Kulübü takımdan ayrılan 6 futbolcuya teşekkür etti.
Siyah beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan video ile 6 futbolcuya teşekkür edildi.
Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Shinji Kagawa, Adriano Correia, Gary Medel ve Ricardo Quaresma teşekkür edilen futbolcular arasında yer alırken, Gökhan Töre ve Aras Özbiliz'in bu isimler arasında bulunmaması dikkat çekti.
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