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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.05.2019 - 00:38, Son Güncelleme:

Fikret Orman topa tuttu! "Rezalet..."

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Fikret Orman topa tuttu! "Rezalet..."

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray maçının ardından Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada çok sert ifadeler kullandı.

Maç içindeki hakem kararlarını eleştiren Orman, "Son yıllarda Galatasaray ile ligin son maçlarını hep deplasmanda oynuyoruz. Hakemler düşük performanslı olabilirler ama mesele iyi niyetli olmalarıdır. Pozisyon yorumlarına girmek istemiyorum ama hakem vücut dili olarak maça yanlı başladı. Hakemin yaptığı hataları normal karşılamak mümkün değil. Hakemin kararları ikinci yarıda skora göre değişti. Maçın başından beri etki altındaydı. Bariz hatalar yaptı. Penaltı pozisyonu penaltı değil. Öncesinde ofsayt da yok ama kesinlikle penaltı değil. Biz bu zihniyetin değişmesi için çok mücadele ettik. Pozitif duruş sergiledik ama bugünkü hakem rezaletti. Hakem art niyetliydi ve maçı şaibeli bir hale getirdi. Hakemin işi eyyamcılık değildir, hakemin işi gördüğünü çalmaktır. Bugün maça çıkan hakemin aklında bir fikir vardı. Bu tarz hakemlerle Türk futbolu bir yere gidemez. Futbol her yerde oynanıyor. Başka ülkelerde yöneticilerin maçtan önce hakemlerle ilgili açıklama yaptığını duydunuz mu? Maç 2-0 olduktan sonra bizim lehimize kararlar verildi ama bunlara kimse kanmıyor. Bu zihniyetteki hakemler bu işi bırakacaklar. Bunlardan hakem olmaz. Futbolun marka değeri hepimizin sorumluluğunda. Her maçtan önce yöneticiler hakemler hakkında açıklama mı yapacak? Bu işler böyle mi gidecek? Türk futboluna bütün takımlar lazım. İnsanları futboldan soğutmamalıyız. Futbolu sevdirmemiz gerekiyor. Hakemlerin de itibar gören kişiler olması lazım. Önümüzdeki üç haftada neler olacağını kimse tahmin edemez. Her şey olabilir. Takımımız sonuna kadar mücadele edecek." diye konuştu.

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