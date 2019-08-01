Fikret Orman açıkladı! Orhan Ak...

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

'Transfer için 1 ay kadar süre var'

Burada 31 oyuncumuz var. Ve hep beraber güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Tabii ki transfer ihtiyaçlarımız var. Bu sezon hocamızla beraber iyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Transfer 2 Eylül'de bitecek. 1 ay kadar bir süre var. Her seferinde söylüyorum Beşiktaş gibi bir kulüpte transfer yapmak dünyanın en kolay işi. Ancak bu transferin mali portresi çok zorluyor bizi. Çalışıyoruz.

Yoğunlaştığımız oyuncular var. Sezon başladığı tarihe kadar değil 2 Eylül'e kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sadece almak değil bazı oyuncular gidebilir de.

'Quresma gitmek isterse gelir şartları konuşuruz'

Quaresma çok duygusal bir kişilik. Futbol hayatının en uzun dönemini BBeşiktaş'ta geçiriyor. Ben Beşiktaş'a başkan olduğum dönemden beri 2.5 senelik bir süreci var. Gitti geldi şu an 5. senenin içerisindeyiz. Duygusal bir arkadaş. Etkileniyor bu tip şeylerden. Esasında onun tecrübesinde olan birisi etkilenmemeli böyle şeylerden. Biz hiçbir oyuncumuzla ilgili gayri ciddi açıklamalarda bulunmayız. Herkes ona göre hareket etmeli. Gitmek isterse gelir şartları konuşuruz. Gitmek istemiyorsa zaten bizle 1 yıllık kontratı var.

Futbolda kimseyle alakalı böyle kesin konuşmamak lazım. Bugün söylediğiniz şey yarın farklı bir şekilde gelişebilir. Kamuoyunun önünde gelişen bir olay olduğu için de herkes istediği şekilde yorumlayabiliyor. Ama gerçekler de mutlaka bir gün ortaya çıkıyor.

'Beşiktaş üzerinde hep bir negatiflik üzerine çalışan bir ekip var'

Güzel bir sezona başlıyoruz, güzel işler yapma gayretindeyiz. Hep beraber pozitif bir havayla yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerinden hep aynı şeyi söylüyorum, bu camiaya yönelik bir mesajdır: Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine plan yapmayın. Küçük resme baktığınız zaman Beşiktaş üzerinde hep bir negatiflik üzerine çalışan bir ekip var. Bu negatiflik üzerine çalışan ekip sürekli oyuncular üzerine oynuyor. Ona gönderiyor, bunun hakkında şöyle böyle diyor. Ben 40 senedir Beşiktaş'ın içinde taraftarlık, yöneticilik, başkanlık yaptım. Hepsini yaşadım. İnternet üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir gündem yaratmaya çalışıyorlar. Bunun benzer olayları başka kulüplerde de oluyor ama onlar bunu gündeme getirmiyor.

Bugün 30 kişi bir yerde buluştu başka bir açıklama yaptı, diğer gün 40 kişi başka bir yerde buluştu şunu istemiyoruz dedi. Beşiktaş'ı temsil etme yetkisini bu insanlara kim verdi? Bir dernek kurarsınız ama yok. Taraftar temsilcisiymiş. Kim seçti sizi? Mevzu Beşiktaş'ı karıştırmak. Beşiktaş içinde kaos çıkarmak istiyorlar. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var?

Şimdi toplanalım 50 kişi Bayern Münih'in önüne gidip 'Şunu istemiyoruz, bunu istemiyoruz' diyelim. Var mı böyle bir şey? Bütün Beşiktaşlılar bunu sorgulamalı.

Farkındaysanız iki sene şampiyonluğun sonrasında 4. bitirmediğimiz günden itibaren bunlar başladı. Amaç ne? Burası çok büyük bir camia. Bu camianın taraftarları kongre üyesi olabiliyorlar. Seçilip başkan olabiliyorlar. Sistemi bunun üzerine kurulmuş. Kim bunları seçti ki bu işlerin liderliğine soyunuyorsunuz? Buradaki amaç Beşiktaş'ı karıştırmak.

Bu dönem bittiği zaman yeni bir başkan, yeni bir yönetim kurulu gelecek. Bırakın biz işimizi yapalım, Beşiktaş'ı mutlu etmek için çalışalım. Soruyorum 'Niçin istemiyorsun' diyorum, 'Bilmiyorum' diyor. Bunların Beşiktaş'a ne faydası var?

İnternet üstünden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gündem yaratılmaya çalışılıyor. Bunun benzer olayları başka kulüplerde de var ama onların böyle bir gündemi yok. Taraftarla kavga etmek. Taraftar dediğiniz 25 milyon kişi.

Orhan Ak'ın protesto edilmesi

Beşiktaş taraftarıyla kimse kavga etmiyor. Oradaki insanla ediyor. Bunu bütüne yaymaya çalıştığınız zaman, her yerde Beşiktaş taraftarı var. Beşiktaş taraftarını kim temsil ediyor? Kim sizi 25 milyonun temsilcisi olarak seçti? Bunu legal bir ortamda yapmak istiyorsanız dernek kurarsınız. Kim seçti sizi taraftar temsilcisi olarak? İnternet sayfası kuracaksınız, insanları yönlendireceksiniz ve Beşiktaş içinde kaos. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var?"

Kim bunu seçti de temsilciliğe soyundunuz? Bunun asıl amacı Beşiktaş'ı karıştırmak. Benim son dönemim. Bu dönem bittikten sonra da yeni bir yönetim gelecek. Bırakın biz işimizi yapalım. Beşiktaş'ı mutlu etmek için uğraşalım. Orhan Ak'ı niye istemiyorsunuz diye soruyorum, 'Bilmiyorum' diyor. Avusturya'ya gelmişiz, bir Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bunların ne gereği var. Burada bir olay var, benim tarafımdan çok net görülen bir olay.

'Orhan Ak pırlanta gibi bir çokuk'

Hocamız ekibiyle geldi. Orhan Ak pırlanta gibi bir çocuk. Ne için çalışıyor? Beşiktaş için çalışıyor. Orhan Ak gibi birçok olay oldu, hiç böyle şeyler oldu mu? Başka kulüplerde de oldu? Gündem oldu mu, hayır. Bu mevzu kapanacak yarın başka bir mevzu açacaklar.

Bir şeye nasıl bakmak isterseniz o şekilde görürsünüz. Benim kadar Beşiktaş değerlerine sahip çıkan, son süreçte bir başkan olduğuna inanmıyorum. Süleyman Seba'ları bunun içine katmıyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmadı. O süreçte bu kararı kim verebilirdi. Duruş gerektiren yerde duruyoruz biz. Beni dinleyen ve algılamak isteyen herkes iyi algılıyor. Algılamak istemeyen bunun farklısını algılıyor.

Beşiktaş'ın mutsuzluğunu yaratmayın. Ne kadar güzel bir sezon. Hocamızla konuşuyorsunuz, iletişimler iyi. Güzel bir lige başlayacağız. İnşallah iyi bir kura çekip UEFA'da gidebildiğimiz en üst noktaya gideceğiz.

Kaptanlık konusu

Bizim kaptanlığımızı 5 seneye yakın Tolga Zengin yaptı. Tolga da iyi hizmetler verdi, ayrıldık. Yeni bir kaptan ihtiyacı var. Burak'ın liderlik yapısı, takım içini sahiplenmesi ve oyuncular üstündeki saygınlığını üst seviyede gördüğümüz için Burak'a karar verdik. Atiba herkesin sembol gördüğü, herkesin sevdiği bir sima oldu Beşiktaş'ta. O 2. kaptan, Gökhan Gönül ise 3. kaptan oldu. Burak futbolu bırakmak için buraya geldi."

Artık benim son dönemim. Benim arkamda bırakacağım miras iyi olsun ki benden sonra gelecekler de rahat etsin.

'Sistemsel bir değişikliğe ihtiyaç var'

Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım hangi maçlardan sonra tepki aldılar? Bu hakemler şampiyonluğa gidilen haftalarda etkin oldular. Yorum yapmıyorum, durum tespiti yapıyorum. Sistemsel bir değişikliğe ihtiyaç var. İyiyi örnek edecek bir sisteme ihtiyaç var. Düzen değişikliğine ihtiyaç var. Hayırlı olsun, değerli büyüğümüz Zekeriya Alp ve ekibine. Bu düzenden kimse memnun değil.

Oyuncu değerlendirmek konusunda çok açık bir başkanım. Futbolcular bir bardak değil. Onların da duyguları var. Onların da istediği şeyler olduğunda Beşiktaş'ın da menfaatleri doğrultusunda aksiyon alırız. 'Onu satmam' gibi keskin ifadelere futbolda yer yok. Yeni sezonda takım kadrosunda Dorukhan da var, bütün oyuncular var. Ama oyuncuların ve takımın menfaatine bir şey olursa tekrar konuşuruz. Kagawa'ya "kal" dedik ama İspanya'da futbol oynamak istiyordu. Sanırım bir takımla anlaşıyormuş. Bizde aldığının %40 altında bir rakama imza atacakmış.

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