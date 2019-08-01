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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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01 Ağustos 2019 - 11:48,

İşte dört büyüklerin yeni transferlerle ilk 11'leri!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon yaklaşırken, dört büyükler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor golcü arayışlarına devam ederken, Beşiktaş ise önceliğini stopere verdi.

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1

İşte şu ana kadar yapılan transferlerle dört büyüklerin yeni sezon ilk 11'leri;

2TRABZONSPOR

TRABZONSPOR

3

Uğurcan Çakır

4Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Novak

Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Novak

5 Abdülkadir Ömür, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme

Abdülkadir Ömür, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme

6Caleb Ekuban

Caleb Ekuban

7BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

8Loris Karius

Loris Karius

9Douglas, Vida, Mirin, Caner Erkin

Douglas, Vida, Mirin, Caner Erkin

10Boyd, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Quaresma

Boyd, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Quaresma

11Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

12GALATASARAY

GALATASARAY

13Fernando Muslera

Fernando Muslera

14Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo

Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo

15Feghouli, Ryan Donk, Michael Seri, Belhanda, Ryan Babel

Feghouli, Ryan Donk, Michael Seri, Belhanda, Ryan Babel

16Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

17FENERBAHÇE

FENERBAHÇE

18Harun Tekin

Harun Tekin

19Murat Sağlam, Serdar Aziz, Sadık, Dirar (Hasan Ali)

Murat Sağlam, Serdar Aziz, Sadık, Dirar (Hasan Ali)

20Moses, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Rodrigues

Moses, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Rodrigues

21Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

22

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