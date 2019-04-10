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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
10.04.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Fikret Orman: Ljajic önümüzdeki sezonun planlamasında var

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'de karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçının zor geçeceğini belirterek, "Vodafone Park'ta oynanacak maçımız bizim için bir avantaj ama rakibimiz de çok kuvvetli bir rakip. İnşallah galip gelen, gülen taraf biz oluruz" dedi. Başkan Orman, Adem Ljajic'in durumuna ilişkin ise "Kontratı zaten yapmıştık geçen sezondan, önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var" diye konuştu.

Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, Bursa'da bir AVM'de bulunan Kartal Yuvası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa siyah beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, başkan Orman taraftarlar ile tek tek fotoğraf çektirdi ve minik Beşiktaşlılara ise özel ilgi gösterdi. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Fikret Orman, ligin son haftalarına doğru gelindiğini ve maçlar hakkında artık iddialı bir şeyler söylemenin çok mümkün olmadığını dile getirdi.

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÇOK KUVVETLİ BİR RAKİP"
Süper Lig'de sezonun bitimine bir buçuk ay gibi bir sürenin kaldığını hatırlatan başkan Orman, Medipol Başakşehir ile zor bir maça çıkacaklarını ifade ederek "Vodafone Park'ta oynanacak maçımız bizim için bir avantaj ama rakibimiz de çok kuvvetli bir rakip. Herkes yenmek için çıkacak, biz de elimizden geleni yapacağız, inşallah galip gelen, gülen taraf biz oluruz" dedi. Başkan Orman, bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle alakalı ise bir yorum yapmadı.

"LJAJIC İLE KONTRATIMIZ VAR"
Son günlerde performansıyla öne çıkan Adem Ljajic konusuna da değinen Orman, "Adem Ljajic ile kontratımız var, Torino ile de anlaşmamız var. Yeniden görüşme yapacak bir şeyi yok. Onun için çok böyle, 'aaa' diyecek bir durum yok yani. Kontratı zaten yapmıştık geçen sezondan, önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var" diye konuştu.

Fikret Orman: Ljajic önümüzdeki sezonun planlamasında var

"BURSASPOR BİZİM DOSTUMUZ"
Bursaspor ile Beşiktaş arasında bir süredir yaşanan gerilimlere dair de konuşan başkan Orman, "Bursaspor bizim dostumuz, başkanları Ali ağabey (Ali Ay) çok sevdiğimiz bir spor adamı, benim çok yakın dostum. Bursaspor'a olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene hiç para almadan Umut Nayir'i verdim ben, kiralık oynuyor burada, beklentisiz yaptık. Kötülükten beslenenlere bu camialar yer vermeyecekler. Kötülükten beslenenler kötülük olduğu zaman ortaya çıkarlar. Bursaspor'a Türkiye liginin ihtiyacı var. Bu sezon zor bir sezon geçiriyorlar ama her sene olur böyle şeyler yani, bizim de hep şampiyonluklarla geçmiyor" açıklamalarında bulundu.

Kartal Yuvası için de hayırlı olsun dileklerini ileten Orman, daha önce kendilerine Beşiktaş'ın Bursa'da mağaza açamayacağı söylendiğini ancak bugün gelinen noktada birçok mağaza açtıklarını belirterek, Bursa'da Beşiktaş taraftarının da olduğunu söyledi. Başkan Orman ayrıca taraftarların formalarını da imzaladı.

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